Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется у $92,3 за баррель

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают повышаться после того, как днем ранее они достигли максимальных уровней с середины ноября.

Ралли поддерживается опасениями недостаточного предложения нефти на мировом рынке после продления Саудовской Аравией и Россией добровольного ограничения добычи до конца текущего года, сообщает MarketWatch.

Дефицит может составить 3,3 млн баррелей в сутки в течение следующих трех месяцев, заявил старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя. Рынок нефти "может стать еще более напряженным", если ситуация в экономике Европы или Китая начнет улучшаться, полагает он. "Это означает, что мы легко можем увидеть, как нефть Brent достигнет уровня $100 за баррель", - сказал эксперт.

Котировки ноябрьских фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures в 7:57 по московскому времени торгуются на уровне $92,29 за баррель, что на $0,23 (на 0,25%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Во вторник цена этих контрактов поднялась на $1,42 (на 1,6%) - до $92,06 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали утром на $0,27 (0,3%) - до $89,11 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $1,55 (на 1,8%) и достигла $88,84 за баррель.

Министерство энергетики США накануне повысило прогноз стоимости нефти Brent в текущем году до $84,46 за баррель с $82,62 за баррель. Оценка на 2024 год также была пересмотрена в сторону увеличения - до $88,22 за баррель с ожидавшихся ранее $86,48 за баррель.

При этом ожидается, что в четвертом квартале Brent будет стоить в среднем $93 за баррель.

Спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,44 млн баррелей в сутки к 2022 году, а в 2024 году увеличится еще на 2,25 млн б/с, говорится в сентябрьском обзоре ОПЕК. Таким образом, организация вновь оставила в силе прогнозы по росту спроса, сделанные еще в июльском отчете.

При этом аналитики альянса слегка повысили оценки по спросу в 2022 и 2023 годах - на 50 тыс. б/с, до 99,62 млн б/с и 102,06 млн б/с соответственно, а в 2024 году - на 60 тыс. б/с, до 104,31 млн б/с.

Аналогичный ежемесячный отчет Международного энергетического агентства будет обнародован в среду.