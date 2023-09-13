Brent подорожала до $92,54 за баррель

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти остались в плюсе днем в среду после выхода ежемесячного отчета Международного энергетического агентства и в преддверии публикации официальных данных о нефтяных запасах в США.

К 14:47 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,48 (на 0,52%) до $92,54 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже на $0,48 (0,54%) - до $89,32 за баррель.

Ожидаемый рост мирового спроса на нефть на 1,5 млн баррелей в сутки во втором полугодии 2023 года по сравнению с первым полугодием превзойдет предложение на 1,24 млн б/с, говорится в отчете МЭА.

По оценке агентства, в третьем квартале баланс мирового рынка нефти перерос в дефицит, поскольку более активное сокращение предложения совпало с рекордно высоким спросом.

Так, МЭА оценивает дефицит в июле в 1,5 млн б/с, в августе - в 1,7 млн б/с, что является самым высоким показателем с 2021 года, когда было осуществлено рекордное сокращение поставок ОПЕК+, чтобы уменьшить избыток, накопившийся во время пандемии COVID-19.

В первом квартале 2023 года МЭА подсчитало избыток на рынке нефти в объеме 1,5 млн б/с, во втором - в 80 тыс. б/с.

Минэнерго США позднее 13 сентября опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали рост нефтяных резервов на 1,174 млн баррелей по итогам недели, завершившейся 8 сентября.