Правительство базово поддержало поправки о борьбе с финансовыми пирамидами

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Правительство базово поддержало законопроект, нацеленный на борьбу с финансовыми пирамидами через ограничения на привлечение средств граждан. Об этом сообщил "Интерфаксу" зампред ЦБ Алексей Гузнов в кулуарах ВЭФ-2023.

Согласно действующему законодательству, привлекать инвестиции от неограниченного круга лиц может любое юридическое лицо, и этим правом активно пользуются мошенники, отмечал ЦБ. В связи с этим был разработан законопроект, ограничивающий участниками финансового рынка круг структур, которые могут привлекать инвестиции граждан с помощью публичных призывов. Законопроект внесен зампредом Совета Федерации Николаем Журавлевым.

"Тот проект, с которым мы работали, находится на отзыве у правительства. Предварительно отзыв положительный", - сказал Гузнов.

По его словам, законопроект вносит изменения в закон №46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" и в Гражданский кодекс. Кроме этого, потребуются поправки в Кодекс административных правонарушений и, возможно, в Уголовный кодекс (УК РФ).

"Они (поправки - ИФ) базово поддержаны, идет разговор о том, каким образом обеспечить реализацию этих законопроектов, или в будущем - законов, как мы надеемся, с финансовой стороны. С тем, чтобы соответствующие надзорные органы, правоохранительные органы имели под это достаточное финансовое обеспечение, соответствующие ресурсы, чтобы это не было впустую", - отметил зампред ЦБ.

Он уточнил, что работа над законопроектом может завершиться в осеннюю сессию Госдумы, которая заканчивается 31 декабря.

"Надеюсь, что за эту сессию работа будет проделана. Каких-то больших противоречий с точки зрения структур самих законопроектов, с точки зрения правовой, нет. Здесь речь идет о решении в первую очередь организационных или финансово-организационных проблем", - сказал Гузнов.

Банк России уже прорабатывал подобную инициативу в начале прошлого года. Регулятор предлагал ограничить круг лиц, которые смогут заниматься организацией привлечения инвестиций граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями (ИП), только банками или некредитными финансовыми организациями.

Согласно первоначальной концепции, предлагалось дополнить УК новой статьей 172.4, которая устанавливала бы уголовную ответственность за осуществление действий по привлечению инвестиций граждан, не являющихся ИП, либо организацию привлечения инвестиций в крупном размере (от 1 млн руб.) лицами, не имеющими права на осуществление таких действий. В качестве наказания предлагалось в том числе назначение штрафа в размере до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок до четырех лет.