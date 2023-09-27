В Думу внесли законопроект, направленный на борьбу с финансовыми пирамидами

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект, запрещающий организациям, не поднадзорным Банку России и чья деятельность не регулируется законодательно, привлекать средства физлиц в качестве инвестиций. За нарушение запрета грозит штраф до миллиона рублей.

Информация о внесении проекта №447146-8 появилась в электронной базе данных парламента в среду.

"Мы продолжаем по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко системную работу по противодействию недобросовестным практикам на финансовом рынке и защите сбережений наших граждан. Предлагаем на законодательном уровне установить запрет для организаций, не поднадзорных Банку России, чья деятельность не регулируется законодательно, привлекать в качестве инвестиций средства физических лиц", - заявил один из авторов инициативы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, слова которого приводит пресс-служба верхней палаты парламента.

"За нарушение этого запрета предусматриваем наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей или приостановки деятельности на срок до 90 суток. Следующим этапом рассматриваем также возможность введения уголовной ответственности", - сообщил сенатор.

Авторы предлагают внести соответствующие изменения в закон "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" и в закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

По словам Журавлева, необходимость принятия таких норм обусловлена тем, что в стране по-прежнему актуальна проблема деятельности финансовых пирамид.

Привлечение инвестиций физических лиц путем публичной оферты, в соответствии с инициативой, допускается, если такое право предусмотрено федеральными законами. Оказание услуг по привлечению инвестиций физлиц путем публичной оферты допускается финансовыми организациями, эмитентами в связи с размещением эмиссионных ценных бумаг и лицами, уполномоченными действовать от имени и в их интересах, говорится в сообщении пресс-службы СФ.

Авторы законопроекта - сенаторы Журавлев, Анатолий Артамонов, Мухарбий Ульбашев, Константин Долгов, Александр Шендерюк-Жидков, Артем Шейкин, а также депутаты Госдумы.

По словам Журавлева, в Думу также вносятся два законопроекта, связанные с основным. Первый из них - "О внесении изменений в пункт 6 статьи 807 части второй Гражданского кодекса РФ" - предлагает распространить действие нормы этой статьи на всех потенциальных заемщиков, вне зависимости от того, имеют они статус юридического лица или нет.

Вторым корреспондирующим законопроектом ("О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях") предлагается закрепить в КоАП РФ ответственность за осуществление деятельности по привлечению инвестиций лицами, не имеющими на это права.

"Разработанные законопроекты послужат эффективным механизмом борьбы с финансовыми пирамидами и другими недобросовестными участниками финансового рынка, которые несут повышенные риски для граждан", - подчеркнул Журавлев.