ГК "Дело" планирует запустить морской маршрут по Каспию

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Группа компаний "Дело" рассматривает возможность создания в Астрахани контейнерного хаба для запуска морского маршрута по Каспию, сообщил председатель совета директоров группы Сергей Шишкарев на брифинге в рамках ВЭФ-2023.

"Мы хотим купить или взять что-то уже построенное или самим построить небольшой контейнерный хаб в Астрахани. Дальше хотим строить или покупать флот река-море, смешанные суда, и заходить на центральный каспийский маршрут", - сообщил он.

Группа рассматривает покупку контейнеровозов на вторичном рынке, на первом этапе размер флота может составить четыре судна, отметил Шишкарев.

Группа "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 51%, еще 49% - у государственной корпорации "Росатом".

В транспортно-логистическое направление бизнеса группы "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон". В стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов Global Ports.