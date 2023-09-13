Шишкарев и "Росатом" договорились о паритете в управлении группой "Дело"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Совладельцы группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев и госкорпорация "Росатом" договорились о равном количестве представителей в совете директоров компании, соотношение долей партнеров при этом не изменилось, сообщил основатель группы Шишкарев на брифинге в рамках ВЭФ-2023.

"Она (конфигурация долей акционеров) остается. Мы договорились о более активном участии "Росатома" в управлении компании", - сообщил Шишкарев.

"Я сам, как акционер, на это пошел. У них есть свои практики. У нас частное начало, и я развивал компанию, но сегодня компания стала настолько большой, что опыт госкорпорации, их управленческие методики, цифровизация, которую мы через них можем получить, и другие компетенции - сегодня они просто необходимы. Поэтому мы договорились, что юридическую составляющую особо нигде не вспоминаем, и она такая, как вы сказали (у Шишкарева 51%, у Росатома 49%), но с точки зрения управления - паритет, и консенсусное принятие решений по всем вопросам", - пояснил он.

В августе было подписано дополнительное соглашение. "Мы меняем структуру совета директоров на равное участие с двух сторон, я остаюсь председателем", - сказал Шишкарев.

По его словам, "Росатом" также уравнял количество представителей в советах директоров Global Ports и "Трансконтейнера" (информация о членах советов директоров компаний в 2023 году не раскрывалась). "Они (представители "Росатома") зашли уже (в советы директоров). Они были, но просто другая пропорция была. Сейчас равное участие", - добавил Шишкарев.

В конце 2019 года госкорпорация "Росатом" через "Атомэнергопром" приобрела 30% в УК "Дело". В августе 2022 года "Атомэнергопром" увеличил долю в группе компаний "Дело" до 49%, доля учредителя компании Сергея Шишкарева снизилась до 51%.

Группа "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. У Сергея Шишкарева, основателя холдинга, в нем 51%, еще 49% - у госкорпорации "Росатом".

В транспортно-логистическое направление бизнеса группы "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон". В стивидорное направление - холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов Global Ports.