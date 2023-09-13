American Airlines и Spirit Airlines ухудшили для себя прогнозы на III квартал

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Американские авиакомпании American Airlines Group и Spirit Airlines ухудшили собственные прогнозы основных финансовых показателей на третий квартал.

American Airlines понизила прогноз скорректированной прибыли на акцию в текущем квартале до порядка 20-30 центов с 85-95 центов, говорится в сообщении компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидают 69 центов.

Из-за нового коллективного соглашения с профсоюзом пилотов у American Airlines образовались ретроспективные расходы в размере около $230 млн, которые будут отнесены на третий квартал. Эти издержки обеспечили более трети снижения прогноза (23 цента). Остальная часть связана с ростом цен на топливо.

Spirit понизила оценку выручки в июле-сентябре до $1,25-1,26 млрд с $1,3-1,32 млрд на фоне повышенной промоактивности в последние недели, которая выразилась в значительных скидках на билеты, говорится на сайте SEC.

Акции American Airlines дешевеют на 3,3% на предварительных торгах в среду, Spirit - на 3,8%.