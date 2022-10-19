Акционеры Spirit Airlines одобрили сделку по слиянию с JetBlue Airways

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Акционеры американской авиакомпании Spirit Airlines Inc одобрили сделку по слиянию с JetBlue Airways Corp, в рамках которой будет создан пятый по величине авиаперевозчик в США.

Spirit в июле подписала соглашение с JetBlue, предложившей за компанию $3,8 млрд. Это положило конец многомесячной битве JetBlue с другим претендентом на покупку Spirit – Frontier Group Holdings Inc.

Однако компаниям еще предстоит получить разрешение на слияние от антимонопольных регуляторов США, у которых могут возникнуть вопросы к сделке. Spirit и JetBlue необходимо убедить регуляторов, что их слияние на навредит конкуренции и не приведет к подъему цен на авиаперевозки, пишет газета The Wall Street Journal.

В среду две компании сообщили, что рассчитывают закрыть сделку не позднее первого полугодия 2024 года.

"Сегодняшнее голосование акционеров является важным этапом нашего плана объединения со Spirit для создания авиаперевозчика с высоким уровнем услуг и низкими ценами, который составил бы конкуренцию "большой четверке" американских авиакомпаний", - говорится в пресс-релизе JetBlue.

Акции Spirit Airlines прибавляют в цене 2,3% в ходе торгов в среду, JetBlue – теряют 0,9%.