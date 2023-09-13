Инфляция в РФ с 5 по 11 сентября составила 0,13%, годовая ускорилась почти до 5,5%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 5 по 11 сентября составила 0,13% после 0,11% с 29 августа по 4 сентября, 0,03% с 22 по 28 августа, 0,09% с 15 по 21 августа, 0,10% с 8 по 14 августа, 0,01% с 1 по 7 августа, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца прирост цен к 11 сентября составил 0,19%, с начала года - 3,90%.

Из данных за 11 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 11 сентября ускорилась до 5,48% с 5,15% на конец августа, если ее высчитывать из недельной динамики (судя по оценкам годовой инфляции в релизах по итогам советов директоров, такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 5,33%, если высчитывать из среднесуточных данных за весь сентябрь 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

Расхождение в оценках годовой инфляции связано с тем фактом, что в первой половине сентября 2022 года было снижение цен (так за 11 дней сентября 2022 года была дефляция на 0,12%), но во второй половине сентября цены стали расти, и в целом за сентябрь 2022 года цены выросли на 0,05% (и Минэкономразвития берет именно среднемесячную динамику для расчета 11 дней).

За период с 5 по 11 сентября 2023 г. выросли цены: на яйца куриные - на 1,3%, мясо кур - на 1,2%, колбасы вареные и рис - на 0,7%, сосиски, сардельки - на 0,5%, масло подсолнечное, соль поваренную и пшено - на 0,4%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию за неделю составило 0,9% (неделей ранее - снижение на 1,3%), в том числе на капусту - 6,8%, морковь - 4,9%, лук и картофель - 3,5%, свеклу - 3,3%, яблоки - 2,8%. В то же время цены на огурцы выросли на 4,2%, бананы - на 3,9%, помидоры - на 3,0%.

Из непродовольственных товаров выросли цены на легковые автомобили иностранных марок - на 0,4%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,7%, дизельное топливо - на 1,7%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета выросла на 2,5% (неделей ранее - снизилась на 4,9%).

Как сообщалось, Банк России 15 августа на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов, до 12%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 11 сентября на уровне 5,33%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 5 по 11 сентября потребительские цены выросли на 0,13%. В сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился (0,10% с 0,12% неделей ранее) на фоне продолжающегося удешевления плодоовощной продукции и снижения темпов удорожания других продуктов питания. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились (до 0,21% после 0,41% неделей ранее) при замедлении роста цен на легковые автомобили и возобновлении снижения цен на электро- и бытовые приборы. В секторе услуг рост цен возобновился (рост на 0,13% после снижения на 0,28% неделей ранее) за счет удорожания авиабилетов на внутренние рейсы", - говорится в обзоре министерства.

Аналитики разошлись во мнении по поводу решения совета директоров ЦБ РФ в ближайшую пятницу. Примерно половина экспертов считает, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 12%. Вторая половина экономистов ждут повышения ставки ЦБ на 100-200 базисных пунктов (б.п.) - до 13-14%.

Накануне главы двух крупнейших банков высказали мнение, что ЦБ в ближайшую пятницу оставит ставку неизменной, так как еще прошло мало времени с ее внепланового повышения в августе.

"Лично я не ожидаю повышения, потому что, мне кажется, слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регулятивных мер, которые были введены", - сообщил президент-председатель правления Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф журналистам в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Я думаю, что с учетом нынешней тенденции к стабилизации (на валютном рынке - ИФ) и снижению курса доллара, я думаю, что ЦБ воздержится пока от повышения ставки (на заседании 15 сентября - ИФ). Мне кажется, она останется", - заявил президент - председатель правления ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин журналистам на ВЭФ.

Как сообщалось, ЦБ прогнозирует, что годовая инфляция в РФ в 2023 году составит 5,0-6,5% и вернется к 4% в 2024 году. Замглавы ЦБ Алексей Заботкин 5 сентября отметил, что текущая динамика цен пока складывается ближе к верхней границе интервального прогноза ЦБ в 5-6,5% на 2023 год (ЦБ после повышения ставки в августе на внеочередном совете директоров внепланово уточнит и свой макропрогноз 15 сентября, хотя по плану должен был уточнить только в октябре).

Минэкономразвития на этой неделе существенно повысило свой прогноз по инфляции на 2023 год сразу до 7,5% с 5,3% в апрельской версии, а на 2024 год повысило до 4,5% с 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции в 2023 году составляет 6,4% (вырос с 6,0% по опросу в начале августа), по инфляции в 2024 году - 4,8% (не изменился).