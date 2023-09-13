Мнения аналитиков в отношении ставки ЦБ РФ разошлись

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики разошлись во мнении по поводу решения совета директоров ЦБ РФ в ближайшую пятницу. Часть экспертов считает, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 12%. Ряд экономистов ждут повышения ставки ЦБ на 100-200 базисных пунктов (б.п.) - до 13-14%.

Банк России с 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 350 б.п. - до 12% годовых. До этого, в июле, ставка была повышена на 100 б.п. - до 8,5% годовых. Июльское повышение стало первым после шести подряд решений о неизменности ставки (она с сентября 2022 года находилась на уровне 7,5%).

ЦБ не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, оценит поступающие данные, заявила в начале сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что решение в августе было принято исходя из возросших рисков ценовой стабильности. "В повышении ставки нет той надбавки от финансовой стабильности, которая была в предыдущие этапы, и тогда можно было по мере исчерпания рисков финансовой стабильности быстро приступить к снижению ставки. Мы снижать ставку можем только тогда, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен", - отметила председатель ЦБ.

Годовая инфляция в РФ на 11 сентября, исходя из данных Росстата, ускорилась до 5,48% с 5,15% на конец августа, если ее высчитывать из недельной динамики (судя по оценкам годовой инфляции в релизах по итогам советов директоров, такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 5,33%, если высчитывать из среднесуточных данных за весь сентябрь 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале).

Накануне главы двух крупнейших банков высказали мнение, что ЦБ в ближайшую пятницу оставит ставку неизменной, так как еще прошло мало времени с ее внепланового повышения в августе.

"Лично я не ожидаю повышения, потому что, мне кажется, слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регулятивных мер, которые были введены", - сообщил президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф журналистам в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Я думаю, что с учетом нынешней тенденции к стабилизации (на валютном рынке - ИФ) и снижения курса доллара, я думаю, что ЦБ воздержится пока от повышения ставки (на заседании 15 сентября - ИФ). Мне кажется, она останется", - заявил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин журналистам на ВЭФ.

Аналитики не столь солидарны в мнении относительно решения ЦБ.

Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 12% в ближайшие месяцы, может повысить ее при достижении курса доллара 100 рублей, считают аналитики SberCIB Investment Research. "В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что ЦБ будет удерживать ставку на 12% в ближайшие месяцы. Текущее значение уже достаточно высокое (за период с 2015 по 2023 год 90% времени ключевая ставка была ниже текущего уровня), чтобы дополнительно не повышать ставку, но и о ее снижении речи не идет", - говорится в комментарии экономистов SberCIB.

Они считают, что заявления представителей Банка России о возможном повышении ключевой ставки были связаны с желанием регулятора увидеть более сильное ужесточение финансовых условий в ответ на августовское решение. ЦБ, по их мнению, потребуется больше времени, чтобы оценить достаточность ужесточения денежно-кредитной политики в июле-августе.

"Риск повышения ставки тоже высок: например, он может реализоваться, если курс рубля к доллару в предстоящие дни закрепится выше 100 рублей", - отмечают эксперты.

Произошедшего повышения ставки должно хватить для обуздания инфляции, считают аналитики Райффайзенбанка. Они также обращают внимание на то, что для очередного повышения прошло еще не так много времени с предыдущего заседания.

"Мы больше склоняемся к мнению, что ставка останется на своем нынешнем уровне, хотя, учитывая последние заявления представителей Банка России, не исключаем и варианта ее повышения. Инфляционные риски не материализовались, потребительские цены, рванувшие вверх в июле, в августе притормозили. Кривая доходности ОФЗ уже заметно сместилась вверх, отражая ожидания более высокой ставки", - отмечают экономисты инвестбанка "Синара".

Риски формирования более высокой траектории инфляции не снижаются, но с учетом сильного внепланового повышения ставки в августе (с 8,5% до 12%) и достигнутой курсовой стабилизации ЦБ в ближайшую пятницу может взять паузу в ужесточении политики, полагают аналитики Промсвязьбанка. "Тем не менее, не исключаем, что регулятор оценивает инфляционную ситуацию как более негативную и прибегнет к дополнительному повышению ставки", - пишут эксперты в обзоре.

Банк России будет рассматривать разные варианты, в числе которых как сохранение ключевой ставки на уровне 12%, так и ее возможное повышение в пределах 100-150 б.п. Сценарий повышения ставки сейчас представляется более вероятным, чем сохранения, подчеркивают аналитики ФГ "Финам".

Данные по инфляции в августе указывают на продолжающееся инфляционное давление, отмечают экономисты Альфа-банка. По их мнению, ЦБ повысит ставку на 50 б.п. - до 12,5%.

Аналитики "Ренессанс Капитала" ждут повышения ставки на 100 б.п. - до 13,0%. "Возобновление ослабления рубля в сентябре, которое продолжает оказывать влияние на инфляционные ожидания и настроения в экономике, на наш взгляд, не позволит Банку России оставить ставку без изменения, если только мы не получим до заседания значимых положительных сюрпризов: например, в виде укрепления рубля или выхода хороших данных по инфляционным ожиданиям", - пишут эксперты в обзоре.

По их мнению, ключевая ставка на текущем уровне в 12% уже выглядит "как ужесточение с запасом" с точки зрения влияния на спрос и инфляцию. "Значит, для повышения ставки сейчас можно будет выбрать более узкий шаг, чем в августе", - отмечают экономисты. Они прогнозируют ключевую ставку на уровне 8% на конец 2024 года и 5-6% в среднесрочной перспективе.

Аналитики Газпромбанка ждут повышение ставки ЦБ в пятницу на 100-200 б.п. При этом они отмечают, что к очередному заседанию совета директоров Банка России 15 сентября общая макроэкономическая ситуация мало изменилась (с предыдущего внеочередного заседания 15 августа).

Главным фактором риска для ЦБ становится "недопонимание" экономикой серьезности намерений регулятора достичь цели по инфляции в 2024 году, считают экономисты Газпромбанка. "Наиболее вероятной целью августовского решения ЦБ по резкому повышению ставки на 350 б.п. было "охлаждение" потребительской активности. Одним из наиболее эффективных каналов для этого является смещение предпочтений в сторону сбережений, а ключевым инструментом - изменение ставок банковских депозитов", - отмечают эксперты.

Последняя риторика Банка России свидетельствует в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). "Ожидаем, что ЦБ вернется к шагу повышения ключевой ставки до внепланового решения в середине августа и ограничится подъемом ставки на 100 б.п. - до 13%", - пишут аналитики "Велес Капитала" в обзоре. Они допускают, что ужесточение ДКП уже с осени начнет проявляться в виде замедления темпов потребительского и ипотечного кредитования. Поэтому сейчас у регулятора нет необходимости действовать излишне агрессивно, считают эксперты.

Аналитики банка "Русский стандарт" тоже ждут повышения ставки на 100 б.п. Эксперты Совкомбанка прогнозируют повышение ставки сразу на 200 б.п.