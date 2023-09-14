Brent подорожала до $92,3 после спада накануне

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти эталонных марок вернулись к росту в четверг после снижения накануне.

К 8:09 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,46 (на 0,5%), до $92,34 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,18 (на 0,2%) - до $91,88 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,51 (0,58%) - до $89,03 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,32 (на 0,4%) и достигла $88,52 за баррель.

Снижению котировок в среду способствовали данные о неожиданном повышении нефтяных резервов в Соединенных Штатах. Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,96 млн баррелей - до 420,59 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Товарные запасы бензина выросли на 5,56 млн баррелей и составили 220,31 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,93 млн баррелей, до 122,53 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,48 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 850 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,4 млн баррелей.

Кроме того, давление на котировки оказали данные об ускорении инфляции в Штатах. Потребительские цены (индекс CPI) в стране в августе выросли на 3,7% относительно того же месяца прошлого года, заявило министерство труда. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,2% в июле. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал инфляцию на уровне 3,6%.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился в августе до минимальных с сентября 2021 года 4,3% в годовом выражении после подъема на 4,7% в июле и совпал с ожиданиями аналитиков.

Относительно предыдущего месяца общий индекс CPI в августе увеличился на 0,6% после роста на 0,2% в июле, при этом более половины августовского роста обеспечило повышение цен на бензин. Базовый Core CPI прибавил в августе 0,3% после повышения на 0,2% месяцем ранее. Консенсус-прогноз предполагал увеличение индексов в минувшем месяце на 0,6% и 0,2% соответственно.

Новые данные представляют собой дополнительный аргумент в пользу сохранения повышенных процентных ставок более длительное время, заявил MarketWatch соредактор Sevens Report Research Тайлер Ричи. По его мнению, это увеличивает риск того, что Федеральная резервная система "задушит рост и отправит экономику в рецессию", что никогда не будет хорошим сценарием для спроса на нефть.