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Berkshire Hathaway продала 4,8 млн акций HP на $130 млн

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продала 4,8 млн акций HP Inc. на сумму порядка $130 млн на прошлой неделе.

Как говорится в документах, направленных Berkshire в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), компания продавала бумаги в среду-пятницу, средняя цена продажи составила около $27.

Таким образом, инвесткомпания Баффета продолжает сокращать свой пакет бумаг HP. Неделей ранее Berkshire продала 5,5 млн акций этой компании на $160 млн.

В настоящее время Berkshire владеет 110,6 млн акций HP, или 11,2% бумаг компании. Стоимость этого пакета составляет около $3 млрд.

Berkshire довела долю в производителе компьютерной техники до 12% в апреле 2022 года и впервые после этого начала продавать их в сентябре, отмечает MarketWatch.

Акции HP подешевели на 0,1% по итогам торгов в пятницу, до $26,77. С начала этого года их стоимость практически не изменилась.

Berkshire Berkshire Hathaway HP SEC
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