Аналитики Сбербанка допустили, что осенние дивиденды компаний РФ превысят 500 млрд руб.

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Потенциальный объем дивидендов российских компаний в осеннем сезоне может превысить 500 млрд рублей, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

По состоянию на 12 сентября 16 эмитентов объявили дивиденды на сумму 255,6 млрд рублей, отмечают эксперты. Наибольшие объемы ожидаются у "НОВАТЭКа" и "Татнефти" – соответственно 104,8 млрд рублей и 64,1 млрд рублей. Общий объем оказывается значительно меньше, чем осенью 2022 года. Тогда 20 эмитентов выплатили 1,55 трлн рублей дивидендов.

Однако, напоминают в инвестбанке, в прошлом году такая сумма была достигнута в основном за счет "Газпрома", который направил на эти цели 1,21 трлн рублей. Без учета "Газпрома" дивиденды составили только 341 млрд рублей, и это на 33% больше, чем этой осенью. "Впрочем, думаем, что еще не все компании объявили осенние дивиденды, и потенциально их сумма может превысить 500 млрд рублей", - пишут аналитики в обзоре.

Между тем несмотря на то, что эмитенты могут направить на дивиденды более 500 млрд рублей, далеко не вся эта сумма будет реинвестирована, считают в SberCIB.

"Если скорректировать эту сумму на количество акций в свободном обращении и оставить только локальных инвесторов, то максимальная сумма, которая может быть реинвестирована, составит порядка 41 млрд рублей. Мы считаем, что в основном реинвестировать дивиденды будут физические лица, которые потенциально могут направить на эти цели около 13 млрд рублей дивидендов. Этот объем довольно скромен и соответствует лишь 20% от среднедневного объема торгов по индексу МосБиржи", - говорится в отчете.

В осеннем дивидендном сезоне компании выплачивают промежуточные дивиденды, как правило, за первое полугодие или за второй квартал. В этот дивидендный сезон (с сентября по октябрь) намного меньше компаний, которые выплачивают дивиденды, чем в весенне-летнем дивидендном сезоне. В то же время это позволяет инвесторам сконцентрироваться на отдельных компаниях, в результате чего их котировки могут вырасти сильнее, чем весной и летом, пишут эксперты.