SberCIB ожидает 4,9 трлн рублей дивидендов от компаний РФ в 2024 году

Такие рекордные суммы аналитики связывают с ожидаемым возобновлением выплат от компаний, которые приостановили их в начале 2022 года, ростом прибылей и долей, отчисляемых на дивиденды.

"В расчетах мы учитывали только дивиденды компаний, деятельность которых мы анализируем или по которым мы учитываем консенсус-прогноз (59 эмитентов). В 2023 году на них пришлось 93% от общего объема выплат в размере 3,2 трлн рублей. Таким образом, с учетом компаний, деятельность которых мы не освещаем, уже в 2024 году объем дивидендных выплат компаний на Московской бирже потенциально может превысить 5 трлн рублей", - обращают внимание эксперты.

В целом аналитики исследовали дивиденды с 2000 года по 31 декабря 2023 года у тех российских компаний, акции которых обращаются на "Московской бирже".

По их подсчетам, с 2000 по 2023 год объем выплат составил 29 трлн рублей. За этот период было выявлено 2278 дивидендных отсечек (отсечка - это последний день для покупки акций с возможностью получить дивиденды). За одну отсечку учитывается и выплата в один день нескольких дивидендов (например, за четвертый квартал прошлого года и за первый квартал текущего); также в расчеты включены компании, которые провели делистинг с "Московской биржи" (таких отсечек было 131). Всего было подсчитано 185 уникальных эмитентов, которые выплачивали дивиденды.

Порядка 97% дивидендных гэпов с 2000 по 2023 год были закрыты, в среднем дивидендный гэп закрывался за 69 торговых дней при средней дивидендной доходности 4,8%. При этом 797 дивидендных отсечек (около 35%) из 2278 было закрыто всего за один торговый день при средней доходности 2,9%. Лучшим периодом для закрытия дивидендных гэпов стал 2023 год - тогда они в среднем закрывались всего за 13 торговых дней при средней дивидендной доходности отсечки 4,5%. Это стало лучшим результатом с 2009 года, когда процесс закрытия занимал всего 8 торговых сессий при дивидендной доходности 10,7%. Сильной взаимосвязи между дивидендной доходностью и периодом, который требуется для закрытия дивидендного гэпа, выявлено не было (коэффициент корреляции 0,18).

Секторальный взгляд

Как показывает исследование SberCIB, из 29 трлн рублей дивидендов, выплаченных с 2000 года, 15,1 трлн рублей пришлось на нефтегазовый сектор.

"Мы полагаем, что в 2024 году компании этого сектора могут направить на дивиденды около 3 трлн рублей (порядка 60% всех ожидаемых дивидендных выплат на "Московской бирже" в этом году)", - говорится в нем.

Более всего дивидендных отсечек - 517 - аналитики выявили у электросетевых компаний: хотя они и выплатили относительно скромный объем дивидендов за рассматриваемый период - 1,1 трлн рублей. В основном это связано с наличием большого количества небольших компаний, которые регулярно платят дивиденды, поясняют эксперты. На втором месте по количеству дивидендных отсечек идет нефтегаз - 386.

Быстрее других закрывает дивидендные гэпы IT-сектор - всего за 13 торговых дней при средней дивидендной доходности отсечки 4,9%.

"Мы отмечаем, что выборка не репрезентативна, поскольку мы насчитали лишь 7 дивидендных отсечек в ИТ-секторе. В связи с этим обращаем внимание на занимающий второе место по темпам закрытия гэпа сектор нефти и газа, где закрытие дивидендных гэпов занимало в среднем всего 36 торговых дней при средней дивидендной доходности отсечки 3,8%", - пишут эксперты.

Дивидендные гэпы после отсечек закрывали все компании IT-сектора. Низкий процент незакрытых дивидендных гэпов наблюдался также в секторе химии и нефтехимии (1,4%) и электроэнергетике (1,7%). Наибольший процент незакрытых гэпов был выявлен у телекоммуникационных компаний (6,5%) и в потребительского сектора (5,5%).

По средней дивидендной доходности лидирует электроэнергетика: средняя дивдоходность отсечки компаний электроэнергетического сектора составляла внушительные 7,6%.

"Однако и темп закрытия дивидендного гэпа был выше среднего - 108 торговых дней (больше только у телекоммуникаций - 118 торговых дней). Многие небольшие низколиквидные электроэнергетические компании платят хорошие дивиденды, в связи с чем в среднем по сектору наблюдается относительно высокая дивидендная доходность", - говорится в отчете.

Нефтегазовый сектор лидирует по соотношению дивидендной доходности и количества торговых дней до закрытия гэпа. Аналитики оценили компании исходя из соотношения дивидендной доходности и срока закрытия дивидендного гэпа и получили коэффициент - дивидендную доходность на день незакрытого дивидендного гэпа. Чем он выше, тем более интересен сектор для инвестора. Наибольший коэффициент с большим отрывом от других в IT-секторе (0,38%), но, как уже отмечалось, выборка в секторе информационных технологий не репрезентативна. В связи с этим внимание стоит обратить на занимающий второе место сектор нефти и газа, где коэффициент составляет 0,105%.

В секторе транспорта видна наибольшая зависимость между величиной дивидендной доходности и периодом закрытия гэпа.

"Теоретически чем выше дивидендная доходность, тем больше времени должно требоваться на закрытие дивидендного гэпа. Однако на практике такая взаимосвязь почти не наблюдается (коэффициент корреляции 0,18). Тем не менее в отдельных секторах зависимость выше: в секторе транспорта коэффициент корреляции составляет 0,39, а в нефти и газе - 0,3. Это делает динамику акций этих секторов более предсказуемой после дивидендного гэпа", - делятся оценками в инвестбанке.

Резюмируя, аналитики рекомендуют обратить внимание на сектор нефти и газа для целей дивидендного инвестирования с учетом вышесказанного.

Взгляд на компании

По мнению SberCIB, в 2024 году самых высоких дивидендов следует ждать от "ЛУКОЙЛа", Сбербанка и "Роснефти".

Дивидендная доходность акций крупнейших плательщиков дивидендов:

Бумага 2024г 2025г НЛМК 19% 16% Северсталь 16% 12% Татнефть ао 16% 13% ЛУКОЙЛ 15% 15% Сбербанк ао 11% 13% МТС 11% 11% Газпром нефть 11% 13% Роснефть 11% 10% Газпром 10% 10% ФосАгро 8% 7% НОВАТЭК 8% 8% Норникель 5% 5%

Как обращают внимание эксперты, "НОВАТЭК" быстрее других 12 крупнейших плательщиков дивидендов закрывает дивидендный гэп - в среднем за 9 торговых дней. "Однако в будущем мы ожидаем большей дивидендной доходности от компании. В 2023 году дивидендная доходность акций "НОВАТЭКа" уже превышала 6%, а в 2024 году может составить 7,9%. Дольше других 12 компаний дивидендный гэп закрывает МТС - в среднем за 115 дней", - пишут они.

Между тем наибольшая средняя дивидендная доходность отсечки у МТС (5,3%) и "Газпрома" (5,2%).

Из 12 компаний только Сбербанк и "ЛУКОЙЛ" смогли закрыть все дивидендные гэпы. Еще четыре компании выплачивали дивиденды совсем недавно (в декабре 2023 года или январе 2024 года) и не успели закрыть единственный оставшийся гэп за такой короткий срок - это "Роснефть", "Газпром нефть", "Татнефть" и "ФосАгро". Наибольший процент незакрытых гэпов среди 12 компаний был обнаружен у "Норильского никеля" - 11,1%.

Наибольшая дивидендная доходность среди 12 компаний в 2024 и 2025 годах ожидается у "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) - 16-19%.

Привлекательнее других для дивидендного инвестирования, как считают в SberCIB, являются обыкновенные акции "Татнефти".

"Татнефть" имеет историю дивидендных выплат с 2002 года. Средняя дивидендная доходность отсечки соответствует среднему уровню по 12 компаниям (3,3%). При этом дивидендные гэпы закрываются довольно быстро - всего за 16 торговых дней (быстрее только у "НОВАТЭКа" - 9). Благодаря этому у компании наибольший показатель дивидендной доходности отсечки на срок закрытия гэпа (0,21%). А чем больше показатель, тем лучше для инвестора. У "Татнефти" лишь один незакрытый дивидендный гэп - компания выплачивала дивиденды в январе 2024 года и еще не успела его закрыть. "Из негативных моментов отметим, что у компании практически нет зависимости между величиной дивидендной доходности и сроком закрытия дивидендного гэпа", - пишут эксперты.

Среди бумаг вне указанных 12 выделяются обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" и "Интер РАО".