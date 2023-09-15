Рубль возобновил рост к доллару и юаню на фоне позитивных факторов

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Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань заметно слабеют на Московской бирже утром в пятницу, рубль продолжил попытки роста с учетом преобладающих позитивных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96,84 руб./$1 (-50 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 67,91 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 2 коп. - до 13,33 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", на старте торгов российская нацвалюта начала укрепляться к доллару и юаню с учетом заметного всплеска позитива на сырьевом рынке, а также интереса инвесторов к рисковым активам. Помимо фундаментальных факторов поддержку рублю оказывает увеличившийся с 14 сентября объем ежедневных продаж ЦБ РФ иностранной валюты в рамках зеркалирования операций, связанных с погашением 16 сентября валютного выпуска еврооблигаций РФ. До 22 сентября Банк России продаст на рынке валюту объемом 150 млрд рублей, ежедневный объем продаж вырастет до 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей ранее.

В пятницу на валютном рынке вероятно сохранение волатильности в ожидании заседания совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки.

Аналитики разошлись во мнениях относительно возможного решения регулятора. Часть экспертов считает, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 12%. Ряд экономистов ждут повышения ставки ЦБ на 100-200 базисных пунктов (б.п.) - до 13-14%. Они отмечают рост ставок на рынке после достаточно жестких заявлений руководства ЦБ.

Банк России в пятницу также опубликует обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз, хотя заседание и не будет опорным.

Цены на нефть эталонных марок продолжают подниматься после обновления максимумов с ноября. Поддержку сырьевому рынку оказывают опасения относительно сокращения предложения нефти в связи с продлением Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи до конца текущего года.

Международное энергетическое агентство (МЭА), опубликовавшее накануне ежемесячный отчет, прогнозирует дефицит на нефтяном рынке в четвертом квартале текущего года. ОПЕК, отчет которой вышел днем ранее, ждет дефицита в размере более 3 млн баррелей в сутки в следующем квартале.

С конца июня цены на нефть выросли более чем на 30%, и трейдеры отмечают, что технические индикаторы указывают на возможный откат рынка.

Вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу проведет совещание с представителями нефтяных компаний о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов - об этом "Интерфаксу" сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией. В аппарате вице-премьера агентству подтвердили данную информацию. Как сообщил один из источников, представители Минэнерго выступят с докладами о ситуации на рынке нефтепродуктов, представитель ФАС расскажет о ситуации в разрезе регионов и ключевых поставщиков. По данным "Интерфакса", данному мероприятию предшествовало совещание ведомств с представителями Минфина.

Ранее на текущей неделе в ходе пленарной сессии ВЭФ президент РФ Владимир Путин заявил, что производители нефтепродуктов и правительство договорились, как будут действовать на топливном рынке, чтобы стабилизировать ситуацию.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $94,58 за баррель, что на 0,94% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $91,11 за баррель, что на 1,05% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу демонстрируют позитивный настрой: китайский CSI 300 почти стабилен - рост на 0,06%, японский Nikkei 225 растет на 1,26%, гонконгский Hang Seng укрепился на 1,79%, южнокорейский Kospi поднялся на 1,28%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,63%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 повысился на 0,76%.

Американский рынок акций продемонстрировал в четверг позитивный настрой благодаря хорошим статданным. Dow Jones вырос почти на 1%, что стало максимальным дневным подъемом с 7 августа, сообщает MarketWatch.

Розничные продажи в США в августе выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 3 тысячи - до 220 тысяч, говорится в отчете министерства труда. Консенсус-прогноз предполагал повышение на 9 тысяч.

Цены производителей (индекс PPI) в августе подскочили на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство труда страны. Это максимальное повышение с июня 2022 года. В годовом выражении значение индекса PPI в августе увеличилось на 1,6%. Это самый значительный прирост за четыре месяца.

Исходя из опубликованных данных, инвесторы предполагают, что Федеральная резервная система по итогам сентябрьского заседания сохранит размер базовой процентной ставки.