Курс рубля почти растерял утренний рост после решения ЦБ повысить ставку до 13%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российский рубль, умеренно укреплявшийся в начале торгов пятницы, перешел к отрицательной коррекции после объявления Банком России решения о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов - до 13% годовых; к середине дня его курс практически полностью растерял утренние достижения и оказался лишь в небольшом плюсе к уровням закрытия четверга.

В преддверии пятничного заседания аналитики разделились во мнениях по поводу решения ЦБ РФ. Часть экспертов сохраняла ожидания повышения ставки на 100-200 базисных пунктов - до 13-14% годовых, в то время как ряд экономистов стал считать, что Банк России может оставить ключевую ставку на уровне 12% годовых. Кроме того, на рынке сохранялись ожидания относительно возможного объявления дополнительных мер валютного регулирования, помимо изменения ключевой ставки. Однако Центробанк ограничился лишь повышением ставки, что, по мнению аналитиков, и могло разочаровать участников рынка и вызвать коррекционное ослабление рубля.

При этом увеличенные объемы продаж валюты Центробанком в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств ФНБ, а также растущие мировые цены на нефть, обновляющие максимумы с ноября прошлого года, не смогли в полной мере компенсировать возросший в середине дня спрос участников рынка на валюту.

Курс доллара США составил 97,225 руб. в 15:00, что всего на 11,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущего дня (до заседания ЦБ доллар опускался до 96,1 руб.). Евро к этому времени стоил 103,535 руб., подешевев на 28,75 копейки (в ходе торгов его курс опускался до 102,46 руб.). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 19,3 копейки - до 100,06 рубля. Курс китайского юаня опустился к середине дня всего на 0,3 копейки - до 13,347 рубля.

Реакция внутреннего долгового рынка на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 13% годовых также была негативной. Индекс цен гособлигаций RBGI, подраставший в начале торгов 15 сентября более чем на 0,3%, после объявления итогов заседания стал снижаться и к середине торгов его потери составляли уже 0,25%.

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 сентября на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. В опубликованном в пятницу заявлении регулятор отметил, что инфляционное давление остается высоким. "Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году", - говорится в заявлении.

Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, отмечает ЦБ.

В заявлении от 15 августа, когда ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов - до 12% годовых, не было выраженного сигнала о дальнейшей направленности ДКП. При этом на словах ЦБ не исключал дальнейшего повышения ставки по итогам оценки поступающих данных: об этом, в частности, говорила 1 сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Содержательный сигнал вернулся в сентябрьском заявлении, при этом, несмотря на очередное повышение ставки, он вновь оказался жестким. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - сказано в заявлении. Согласно обновленному прогнозу Банка России, по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 6,0-7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Центробанк с 14 сентября увеличил объем продажи валюты в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). С 14 по 22 сентября продаст на рынке валюту объемом 150 млрд рублей, ежедневный объем продаж вырастет до 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей ранее. Корректировку дневного объема операций Банк России объяснил погашением 16 сентября 2023 года валютного выпуска еврооблигаций РФ. Объем этого выпуска составляет $3 млрд.

Выплаты держателям еврооблигаций в соответствии с указом президента РФ будут осуществляться Минфином в рублях. В связи с этим часть держателей евробондов после их погашения может предъявить дополнительный спрос на валюту, отметил ЦБ. "В этих условиях решение о перераспределении продаж иностранной валюты в рамках операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ, будет способствовать удовлетворению возможного дополнительного спроса на иностранную валюту и снижению волатильности на валютном рынке в этот период", - подчеркнул Банк России.

В свою очередь цены на нефть растут в пятницу и завершают неделю уверенным подъемом. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 по московскому времени составила $94,04 за баррель, что на 0,36% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,38%, до $90,5 за баррель. Ранее в ходе сессии Brent поднималась до $94,63 за баррель, WTI - до $91,15 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку в пятницу оказали сильные статданные по экономике КНР. Темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае в августе ускорились, безработица снизилась. Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 4,5% в годовом выражении - максимально с апреля, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Розничные продажи повысились на 4,6%, причем их подъем стал самым существенным с мая. Темпы роста как промпроизводства, так и розничных продаж в августе, превзошли прогнозы рынка.

С начала этой недели как Brent, так и WTI прибавили более 3,5% в связи с растущими опасениями сокращения предложения нефти в результате продления Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи до конца текущего года. Международное энергетическое агентство (МЭА), опубликовавшее в среду ежемесячный отчет, прогнозирует дефицит на нефтяном рынке в четвертом квартале текущего года. ОПЕК, отчет которой вышел днем ранее, ждет дефицита в размере более 3 млн баррелей в сутки в следующем квартале.

Как отмечают аналитики ИФК "Солид", "повышение ставки ЦБ аргументировал заметным разгоном инфляции на фоне высокого совокупного спроса, что в том числе сказывается на росте импорта, а значит и на курсе рубля. В текущей ситуации необходимо ужесточить денежно-кредитную политику, дабы охладить внутренний спрос, т.е. охладить экономику и увеличить темпы сбережений". По мнению специалистов, "чрезмерно мягкая ДКП уже не имеет смысла, так как экономика просто не переваривает такой высокий спрос. Говоря простым языком, не производится столько товаров для такого количества денег, а раз не производится внутри страны, то люди и предприятия будут закупаться за рубежом, создавая потребность в валюте. Отсюда и слабый рубль, который начинает еще и мультиплицировать эффект инфляции, поскольку на этом фоне начинают расти в цене импортные товары, что еще больше разгоняет инфляцию. Поэтому ужесточение ДКП, а мы под этим подразумеваем рост ставки и ее сохранение на высоком уровне в течение минимум полугода, сейчас просто необходимо. Экономика должна переварить высокие ставки, инфляция должна прекратить рост, и только после этого уже можно думать о смягчении".

"Для рынка акций текущий подъем ставки даже позитивен, поскольку были мнения о более высоком ее повышении, но в целом продолжительное удержание жесткой ДКП негативно как для самих компаний, так и для их оценки. Для рынка облигаций рост ставки в целом нейтрален, так как рынок уже закладывал рост и на этом фоне в последние недели падал рынок ОФЗ. Для рубля текущий подъем в краткосрочке нейтрален, а в среднесрочной перспективе позитивен. Курс рубля все же должен укрепиться как минимум ближе к 90 руб./$1, так как помимо ужесточения ДКП и снижения спроса на импорт ожидается значительный приток валютной выручки из-за высоких цен на нефть", - полагают аналитики ИФК "Солид".

По мнению аналитика компании "Цифра брокер" Даниила Болотских, "в условиях изолированности российской экономики, изменение ключевой ставки ЦБ РФ не оказывает должного влияния на курс национальной валюты. Более сильное воздействие на курс рубля могут оказать увеличенные продажи валюты Банком России в размере 21,4 млрд рублей в день".

Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг-пятницу продемонстрировали умеренный рост. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 14 сентября выросла на 21 базисный пункт - до 12,2% годовых. При этом срочная версия RUONIA на 1 месяц увеличилась в пятницу относительно четверга на 12 базисных пунктов - до 11,96% годовых, на 3 месяца - прибавила 6 базисных пунктов, до 9,28% годовых, на 6 месяцев - выросла на 2 базисных пункта, до 8,36% годовых.