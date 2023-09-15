"Газпром" впервые поставил партию своего СПГ по Северному морскому пути

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Танкер-газовоз "Великий Новгород" с партией сжиженного природного газа (СПГ), произведенного "Газпромом" на Комплексе в районе КС "Портовая", в пятницу завершил разгрузку на приемном СПГ-терминале "Таншань" в Китае.

Как отмечается в сообщении корпорации, это первая поставка СПГ производства "Газпрома" по Северному морскому пути. Использование этого маршрута существенно сокращает сроки доставки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, отмечают газовики.

Комплекс "Газпрома" по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС "Портовая" запущен в работу в сентябре 2022 года. Проектная производительность Комплекса – 1,5 млн тонн в год. В мае 2023 года на предприятии выработан первый миллион тонн СПГ.