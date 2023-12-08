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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

Компаниям из России и Белоруссии могут запретить использовать ГТС стран Евросоюза

Компаниям из России и Белоруссии могут запретить использовать ГТС стран Евросоюза
Фото: Philipp von Ditfurth/picture alliance via Getty Images

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз рассматривает возможность разрешить странам-участницам вводить запрет на закупки газотранспортных мощностей и объемов в хранилищах для России и Белоруссии, пишет The Financial Times.

Согласно предлагаемому Брюсселем проекту, с которым ознакомились журналисты издания, в случае одобрения инициативы страны ЕС смогут запрещать российским и белорусским компаниям закупать мощности для прокачки газа в европейских газопроводах и хранения на СПГ-терминалах.

Высокопоставленный чиновник ЕС сказал FT, что это предложение может заложить основу для того, чтобы европейские энергетические компании смогли выходить из контрактов с российскими поставщиками без выплаты внушительных компенсаций.

В соответствии с предложениями, страны ЕС "из соображений безопасности" смогут "частично, или в случае, если это будет оправданно, полностью ограничивать" доступ российских и белорусских газовых операторов к европейской инфраструктуре.

Ожидается, что инициативу рассмотрят в Европарламенте 8 декабря. Окончательную версию должны будут одобрить как в Европарламенте, так и на уровне стран-членов ЕС, отмечает FT.

Евросоюз Европарламент Белоруссия
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