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ЦБ РФ повысил прогноз по кредитованию на 2023 год

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров ЦБ РФ по итогам заседания в пятницу повысил прогноз по росту кредитования в РФ на 2023 год до 14-18%, следует из среднесрочного прогноза, опубликованного на сайте регулятора.

Ранее, по итогам заседания 21 июля, ЦБ прогнозировал, что в 2023 году темпы кредитования составят от 13% до 17%.

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Согласно новому прогнозу ЦБ, рост корпоративного кредитования в 2023 году составит 14-18% (ранее 12-16%). Прогноз по кредитованию физических лиц в 2023 году оставлен без изменений - на уровне 15-19%, также сохранен прогноз по темпам роста ипотеки - 17-21%.

Прогноз по росту кредитования на 2024 год понижен до 7-12% (ранее 9-14%). Ожидается, что рост корпоративного кредитования составит 7-12% (ранее 9-14%), розничного кредитования - 7-12% (ранее 9-14%), рост ипотеки- 9-14% (ранее 10-15%).

Прогнозы по росту кредитования в 2025 и 2026 годах оставлены без изменений. Кредитование ожидается на уровне 8-13%. Рост корпоративного кредитования может составить 8-13%, розничного - 8-13%, ипотеки - 10-15%.

ЦБ РФ опубликовал обновленный среднесрочный прогноз в пятницу, хотя заседание совета директоров не было опорным. Очередное опорное заседание совета директоров Банка России, по итогам которого будет опубликован прогноз, пройдет 27 октября.

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