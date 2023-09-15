ЦБ по-прежнему считает существенными среднесрочные проинфляционные риски

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Банк России считает, что на среднесрочном горизонте проинфляционные риски остаются существенными. Об этом ЦБ заявил по итогам заседания, на котором ключевая ставка была повышена на 100 б.п. - до 13%.

Регулятор также отметил, что текущее инфляционное давление усилилось, в том числе из-за переноса в цены произошедшего ослабления рубля.

Значимым проинфляционным риском ЦБ назвал сохранение инфляционных ожиданий на повышенных уровнях или их дальнейший рост.

"В этом случае кредитование будет продолжать расширяться ускоренными темпами, а склонность населения к сбережению — снижаться. Как следствие, рост внутреннего спроса будет продолжать опережать возможности расширения предложения и усиливать устойчивое инфляционное давление в экономике. В условиях же ограниченности свободных трудовых ресурсов рост производительности труда может сильнее отставать от роста реальных заработных плат", - рассуждает регулятор.

На проинфляционных рисках будет сказываться и геополитическая напряженность, определяющая условия внешней торговли, считают в ЦБ.

"Усиление внешних торговых и финансовых ограничений может дополнительно ослабить спрос на товары российского экспорта и иметь проинфляционное влияние через динамику валютного курса. Кроме того, усложнение производственных и логистических цепочек или финансовых расчетов в результате внешних ограничений может привести к удорожанию импорта. Значимые краткосрочные проинфляционные эффекты может также иметь ухудшение перспектив роста мировой экономики", - прогнозирует ЦБ.

Дезинфляционные риски регулятор в первую очередь связывает с более быстрым замедлением роста внутреннего спроса, чем ожидается в базовом сценарии. Кроме того, рост цен на основные товары российского экспорта или увеличение физических объемов экспортных поставок могут привести к более крепкому курсу рубля, предупредил ЦБ.

"В базовом сценарии Банк России исходит из уже принятых решений по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита проинфляционные риски возрастут, и может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в пресс-релизе.

Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, предупредил ЦБ.