Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Tesla планирует секьюритизировать договоры лизинга электромобилей на рекордные $1,8 млрд

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Американская Tesla начала поиск инвесторов в новые обеспеченные активами ценные бумаги (ABS), пишет MarketWatch со ссылкой на предпродажный отчет Fitch Ratings и предварительные маркетинговые материалы.

ABS будут обеспечены договорами лизинга электромобилей Tesla на $1,8 млрд. Это ее крупнейшая кампания по секьюритизации таких соглашений. Первые подобные бумаги фирма выпустила в 2014 году.

В рамках новой сделки Tesla рассчитывает привлечь около $1 млрд за счет выпуска облигаций пяти классов с рейтингами от "AA" до "AAA". При этом в отношении бумаг с более низкими рейтингами маркетинговые мероприятия проводиться не будут.

Привлеченные средства могут быть направлены на развитие лизингового бизнеса, что обеспечит компании альтернативный источник финансирования в дополнение к классическим облигациям.

По данным Finsight, в июле Tesla выпустила аналогичные ABS с купонами на 5,6-6,4%.

В случае высокого спроса на новые облигации банкиры могут увеличить размер траншей, приводит MarketWatch мнение одного из инвесторов. Ожидается, что купоны по этим бумагам будут установлены не ранее следующей недели.

Fitch Ratings Tesla Finsight США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ РФ по-прежнему не видит рисков для финстабильности из-за валютного курса

ЦБ РФ по-прежнему не видит рисков для финстабильности из-за валютного курса

Набиуллина предупредила о долгом периоде жесткой ДКП ради возврата инфляции к 4%

Стоимость Аи-92 на бирже впервые превысила 70 тыс. рублей за тонну

Стоимость Аи-92 на бирже впервые превысила 70 тыс. рублей за тонну

Банк России вернул в заявление по ставке жесткий сигнал на будущее

Банк России вернул в заявление по ставке жесткий сигнал на будущее

Небольшая сеть АЗС в Татарстане перестала продавать бензин

ЦБ по-прежнему считает существенными среднесрочные проинфляционные риски

Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 13%

Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 13%

Цены на уран достигли пика за 12 лет, увеличившись до $65,5 за фунт

Банк "Ак Барс" приостановил исходящие валютные переводы из-за санкций США

ЦБ Китая влил 591 млрд юаней в финсистему по программе среднесрочного кредитования

ЦБ Китая влил 591 млрд юаней в финсистему по программе среднесрочного кредитования
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });