Tesla планирует секьюритизировать договоры лизинга электромобилей на рекордные $1,8 млрд

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Американская Tesla начала поиск инвесторов в новые обеспеченные активами ценные бумаги (ABS), пишет MarketWatch со ссылкой на предпродажный отчет Fitch Ratings и предварительные маркетинговые материалы.

ABS будут обеспечены договорами лизинга электромобилей Tesla на $1,8 млрд. Это ее крупнейшая кампания по секьюритизации таких соглашений. Первые подобные бумаги фирма выпустила в 2014 году.

В рамках новой сделки Tesla рассчитывает привлечь около $1 млрд за счет выпуска облигаций пяти классов с рейтингами от "AA" до "AAA". При этом в отношении бумаг с более низкими рейтингами маркетинговые мероприятия проводиться не будут.

Привлеченные средства могут быть направлены на развитие лизингового бизнеса, что обеспечит компании альтернативный источник финансирования в дополнение к классическим облигациям.

По данным Finsight, в июле Tesla выпустила аналогичные ABS с купонами на 5,6-6,4%.

В случае высокого спроса на новые облигации банкиры могут увеличить размер траншей, приводит MarketWatch мнение одного из инвесторов. Ожидается, что купоны по этим бумагам будут установлены не ранее следующей недели.