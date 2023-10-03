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Tesla возобновила выпуск заднеприводной версии электрокара Model Y в США

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla возобновил производство заднеприводной комплектации кроссовера Model Y в США и будет продавать ее по более низкой цене, сообщает MarketWatch.

Выпуск этой модели на американских предприятиях Tesla прекратился в 2021 году, при этом в Европе и Китае продажи автомобиля все это время продолжались.

Стоимость последней версии Model Y с задним приводом и запасом хода до 420 км составляет $43 990, что на $3750 меньше, чем у предыдущей модификации.

Модель Y впервые сошла с конвейера в 2020 году и с тех пор стала самым продаваемым электрокаром Tesla.

С начала 2023 года капитализация Tesla увеличилась более чем в два раза, в то время как индекс Nasdaq Composite вырос на 27,2%.

Tesla США
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