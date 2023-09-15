Росстат отметил рост производства скота и птицы в стране на 3,4%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российские сельхозорганизации в январе-августе 2023 года произвели 8,679 млн тонн скота и птицы на убой (в живом весе), что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат.

В августе производство составило 1,085 млн тонн, увеличившись в годовом выражении на 2%.

В том числе крупного рогатого скота за 8 месяцев произведено 701,1 тыс. тонн (на 7% больше), в августе - 92,8 тыс. тонн (на 19,3% больше). Производство свиней в январе-августе выросло на 5,9%, до 3,638 млн тонн, в августе - на 5,5%, до 470,9 тыс. тонн, овец и коз - соответственно на 22,1%, до 16,9 тыс. тонн и на 45,6%, до 2,8 тыс. тонн. Производство птицы за 8 месяцев выросло 0,7%, до 4,3 млн тонн, но в августе снизилось на 3,5%, до 517,9 тыс. тонн.

Росстат также сообщил, что сельхозпредприятия за 8 месяцев произвели 13,476 млн тонн молока, что на 5,8% больше, чем годом ранее. В августе надоено 1,683 млн тонн (на 3,5% больше).

Производство яиц в январе-августе составило 25,463 млрд штук (на 3,1% больше), в августе - 3,195 млрд штук (на 0,5% больше).

Поголовье крупного рогатого скота на конец августа в сельхозорганизациях составляло 7,988 млн голов (на 1,1% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года), в том числе 3,177 млн коров (на 1,1% меньше). Кроме того, в хозяйствах имелось 26,761 млн голов свиней (на 4,2% больше), 3,453 млн голов овец и коз (на 1,1% меньше), 459,131 млн голов птицы (на 3% меньше), 230,1 тыс. голов лошадей (на 4,9% меньше).