Суд взыскал 26 млн рублей неустойки с поставщика компрессоров для АНХК

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Иркутской области взыскал 26,1 млн рублей неустойки с ООО "Научно-производственное предприятие Маштэк" (Москва) по иску АО "Ангарская нефтехимическая компания" (АНХК, входит в НК "Роснефть"), говорится в материалах суда.

Как сказано в резолютивной части решения, в мае 2018 года стороны заключили контракт на поставку двух компрессоров стоимостью 122,6 млн рублей с поставкой в течение 310 дней. В 2020 году компании продлили сроки поставки оборудования до августа 2021 года. В течение этого года поставщик провел дополнительные мероприятия и доработал компрессорные установки в соответствии с американским стандартом. Однако с введением в 2022 году против России санкций у "НПП Маштэк" возникли сложности с поставкой комплектующих для компрессоров, что потребовало замены их на российские аналоги.

В мае 2022 года поставщик попросил АНХК перенести поставку компрессоров на март 2023 года, указав, что он нашел замену иностранным электродвигателям WEG - аналоги производятся на ООО "ЭлектротяжмашПривод" (Лысьва). Поставщик также обратил внимание, что российский производитель в 2022 году поднял цену на электродвигатели на 100%. Таким образом, как указывает суд, стоимость только электродвигателей для компрессорных установок стала составлять 40% от общей стоимости договора.

С учетом конъюнктуры рынка проект по замене компрессоров на АНХК для "НПП Маштэк" стал убыточным, а потому поставщик предложил заказчику увеличить стоимость договора до 25%, рассмотреть возможность авансирования по договору до 30% от стоимости оборудования и скорректировать рабочую конструкторскую документацию.

Как отмечает суд, АНХК изменения в договор не согласовала, из-за неоднократного нарушения поставщиком сроков поставки решила в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и взыскать с "НПП Маштэк" неустойку в размере 36,78 млн рублей.

Вынося решение, суд признал, что у АНХК действительно были основания для начисления неустойки, но при этом после ходатайства "НПП Маштэк" посчитал возможным уменьшить ее размер до 26,1 млн рублей.

АНХК, входящая в "Роснефть", - основной поставщик топлива для Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края. Мощность завода составляет 10,2 млн тонн нефти в год. Номенклатура выпускаемой продукции насчитывает более 260 наименований, в том числе автомобильные бензины, дизельное топливо, масла, битумы, топливо для реактивных двигателей, бутиловые спирты, серную кислоту.