ММК попросил челябинский суд взыскать с итальянской Danieli 27,3 млн евро

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (Челябинская область, флагманский актив группы ММК) обратилось в суд для взыскания 27,328 млн евро с итальянского поставщика оборудования для металлообрабатывающей промышленности Danieli.

Согласно картотеке арбитражных дел, иск принят на рассмотрение Арбитражным судом Челябинской области, предварительное заседание по иску ММК о солидарном взыскании к компаниям Danieli Centro Combustion S.p.A. и Danieli&C. Officine Meccaniche SPA назначено на 23 ноября.

Спор между ММК и Danieli Centro Combustion S.p.A. возник из-за контракта NЕ249025 от 24 декабря 2021 года. Суть контракта в материалах не раскрывается. При этом отмечается, что пункт 17.4 спорного контракта предусматривает, что к нему применяется материальное право Германии, место проведения арбитража - Стокгольм. Однако, по данным суда, ММК представил в материалы дела обоснование для неприменения предусмотренной спорным контрактом третейской оговорки.

"Вместе с тем, истцом не представлены в материалы дела официальные либо нотариально заверенные переводы правовых документов о введении в отношении ПАО "ММК" и его дочерних компаний экономических санкций и мер ограничительного характера. Суд предлагает истцу в порядке подготовки дела к судебному разбирательству представить суду соответствующие официальные либо нотариально заверенные переводы", - говорится в решении.

ММК представил доказательства наличия у ответчиков на территории России адресов, по которым возможно извещение их уполномоченных представителей. У Danieli&C. Officine Meccaniche SPA также имеется представительство в России.

Резервная дата заседания - 7 декабря.

В ММК от комментариев по поводу иска воздержались.

В январе 2022 года ММК сообщал о заключении с Danieli Centro Combustion контракта общей стоимостью 100 млн евро на строительство четырех нагревательных печей для стана 2000 горячей прокатки. Планировалось, что проект будет реализован в течение пяти лет. В частности, Danieli должна была поставить основное технологическое оборудование и осуществить шеф-монтаж новых нагревательных печей, которые заменят четыре действующие печи в листопрокатном цехе №10. Ввод первой нагревательной печи планировался на 2023 год, а последней, четвертой - на 2026 год.

ММК - один из крупнейших в России производителей металлопродукции.