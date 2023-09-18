Биржевая торговля сахаром в РФ за половину сентября в 3 раза превысила показатель за весь август

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Общий объем торгов сахаром на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу "Московская биржа") и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за первые две недели сентября составил 23 280 тонн, что почти в три раза превышает показатель за весь август, сообщает Союзроссахар со ссылкой на данные бирж.

В годовом выражении объем торгов вырос на 24%.

"Увеличение объемов биржевой торговли связано с повышением предложения сахара, произведенного из сахарной свеклы нового урожая", - говорится в сообщении.

В настоящее время переработку сахарной свеклы ведут 64 завода, это на два завода больше, чем в прошлом году. Всего с начала сезона произведено 1,1 млн тонн свекловичного сахара.

Союзроссахар напомнил, что с 25 августа НТБ рассчитывает и публикует ежедневные региональные индексы рынка сахара. Они дополняют существующую на НТБ группу еженедельных региональных внебиржевых индикаторов. Первый индекс отражает стоимость сахара в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, второй - в Центральном федеральном округе. Индекс Приволжского федерального округа будет запущен позднее, по мере увеличения производства сахара в этом регионе в новом сезоне.