Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Цены на сахар в США достигли максимума за 12 лет

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Цены на сахар-сырец в ходе торгов в США в среду достигали $0,27 за фунт, что является максимальным уровнем за последние 12 лет, сообщает Trading Economics.

Это обусловлено опасениями относительно недостаточных объемов поставок на мировом рынке.

Слабые осадки в основных регионах произрастания сахарного тростника в Индии могут привести к снижению урожая. Потенциально это может подтолкнуть индийское правительство к введению запрета на экспорт сахара впервые за семь лет на фоне мер по сдерживанию инфляции в стране, отмечают эксперты.

При этом высокие цены на нефть способствовали подорожанию этанола из сахарного тростника в Бразилии. Это подталкивает производителей к тому, чтобы направлять урожай не на выпуск сахара, а продавать его по более высокой цене компаниям, которые выпускают биотопливо.

По данным Международной организации по сахару (ISO), около 80% мирового производства сахара приходится на сахарный тростник, а 20% - на свеклу. Крупнейшими производителями являются Бразилия и Индия.

США Индия Бразилия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Совет ЕС продлил индивидуальные санкции в связи с ситуацией на Украине

Совет ЕС продлил индивидуальные санкции в связи с ситуацией на Украине

Тбилиси опроверг сообщения о предложении США разместить военную базу в Грузии

Китай опроверг введение запрета на устройства iPhone

Китай опроверг введение запрета на устройства iPhone

Ким Чен Ын выразил уверенность в победе российской армии в ходе СВО

За сутки в Литву не впустили два десятка автомобилей с российскими номерами

Эстония запретила въезд российским автомобилям

Эстония запретила въезд российским автомобилям

Уолл-стрит закрылась в минусе

Уолл-стрит закрылась в минусе

Что случилось этой ночью: среда, 13 сентября

Министр ВВС США призвал активизировать подготовку к возможной войне с КНР

КНДР запустила вторую баллистическую ракету

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });