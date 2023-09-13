Цены на сахар в США достигли максимума за 12 лет

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Цены на сахар-сырец в ходе торгов в США в среду достигали $0,27 за фунт, что является максимальным уровнем за последние 12 лет, сообщает Trading Economics.

Это обусловлено опасениями относительно недостаточных объемов поставок на мировом рынке.

Слабые осадки в основных регионах произрастания сахарного тростника в Индии могут привести к снижению урожая. Потенциально это может подтолкнуть индийское правительство к введению запрета на экспорт сахара впервые за семь лет на фоне мер по сдерживанию инфляции в стране, отмечают эксперты.

При этом высокие цены на нефть способствовали подорожанию этанола из сахарного тростника в Бразилии. Это подталкивает производителей к тому, чтобы направлять урожай не на выпуск сахара, а продавать его по более высокой цене компаниям, которые выпускают биотопливо.

По данным Международной организации по сахару (ISO), около 80% мирового производства сахара приходится на сахарный тростник, а 20% - на свеклу. Крупнейшими производителями являются Бразилия и Индия.