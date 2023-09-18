Правительство поддержало проект о продлении ремонта в ОСАГО с двумя условиями

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Правительство концептуально поддержало законопроект Совета Федерации об увеличении на 50% сроков, отведенных в ОСАГО на проведение ремонта транспортного средства, с 30 до 45 дней. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник на страховом рынке, знакомый с правительственным отзывом.

Вместе с тем, по словам собеседника, отзыв правительства включает два важных возражения: срок ремонта может достигать предельно допустимой величины лишь при определенных условиях, а действие нормы об увеличении этого срока будет лишь временным. Законопроект отправлен на доработку, после чего он может быть подготовлен к рассмотрению в I чтении.

"Из заключения следует, что правительство концептуально поддерживает возможность увеличения предельного срока ремонта по договору ОСАГО до 45 дней в случаях, когда проведение восстановительного ремонта транспортного средства в установленный законом об ОСАГО срок (30 дней) невозможно", обратил внимание собеседник агентства. В то же время в заключении говорится об отсутствии "статистической информации и анализа данных, подтверждающих необходимость внесения предлагаемого изменения", продолжил он.

Поэтому правительство "считает целесообразным ограничить применение указанного положения случаями, когда восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства в установленный законом об ОСАГО срок невозможен в силу отсутствия необходимых запасных частей или иных требующихся материалов", сказал собеседник. Предложенная норма должна сопровождаться также механизмом "противодействия потенциальному злоупотреблению страховщиками возможностью продления срока восстановительного ремонта".

Кроме тогo, правительство, соглашаясь с необходимостью расширить срок ремонта по договорам ОСАГО, считает, что такая норма должна носить временный характер, подчеркнул он.

В результате правительство РФ "считает целесообразным доработать законопроект с учетом указанных замечаний до его рассмотрения Госдумой в первом чтении", заключил собеседник агентства.

Как сообщалось, введение санкций, затронувших автотранспортную отрасль, запрет на прямые поставки запчастей и автомобилей из ряда западных стран, усложнение логистических маршрутов при сохранении установленных законом об ОСАГО 30 дней на авторемонт со штрафами за нарушение сроков привело к отказу автостраховщиков от натуральной формы выплат по полисам ОСАГО. Продление сроков ремонта могло бы оживить линию натуральных выплат в "автогражданке" как альтернативу денежной форме компенсаций и было бы полезно автовладельцам, полагают авторы законопроекта.

Комментируя "Интерфаксу" замечания правительства по законопоекту, президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев сказал, что согласен - "мера увеличения сроков может вводиться как временная". Но он затруднился уточнить - на какой именно срок следует ее вводить. "Во всяком случае, она должна действовать до конца этого и весь 2024 год", - предположил он.

Вместе с тем Уфимцев уверен, что "искусственно затягивать сроки ремонта не в интересах страховщиков и самих авторемонтников. 45 дней - предельный, максимальный срок ремонта, машину при благоприятном стечении обстоятельств водитель из ремонта может получить раньше".

Глава РСА обратил внимание на следующий факт: "при обращении к сайтам авторемонтных станций клиент убеждается, что все необходимое для ремонта его автомобиля есть. Но это маркетинговый ход. Когда доходит до дела, выясняется, что из 5 необходимых 4 детали есть, а 5-ю надо вести на заказ, что резко увеличивает сроки ремонта".

Как сообщалось, законопроект о расширении сроков ремонта в ОСАГО был разработан в конце весны этого года главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым, документ был направлен на согласование в заинтересованные ведомства, в том числе в Минфин, Банк России, Минтранс, Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст.

Законопроект сенатора Кутепова о продлении сроков ремонта в ОСАГО предполагает изменения в статью 12 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".