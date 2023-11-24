Средняя выплата по ОСАГО в октябре впервые превысила 100 тыс. рублей

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Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Средняя выплата по ОСАГО в октябре 2023 года достигла нового рекорда и впервые превысила 100 тыс. рублей, составив 100 698 рублей; это на 19% выше средней выплаты по ОСАГО в октябре 2022 года и на 22,4% больше январского значения 2023 года, сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев на пресс-конференции в пятницу.

Общая средняя выплата по итогам 10 месяцев 2023 года выросла на 17%, до 88,3 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (75,6 тыс. рублей).

Как отметил Уфимцев, рост средней выплаты по ОСАГО наблюдался в каждом месяце 2023 года. Средняя выплата по ОСАГО в первом квартале 2023 года составляла 82836 рублей, во втором - 86545 рублей, а по итогам третьего квартала средняя выплата по ОСАГО достигла 93097 рублей. При этом средняя премия немного снизилась. Если в первом квартале 2023 года средняя премия по ОСАГО составляла 7943 рубля, то по итогам 10 месяцев 2023 года она равняется 7803 рублям.

Средняя премия в октябре 2023 года составила 7901 рубль, снизившись на 0,7% (55 рублей) по сравнению со средней премией в сентябре 2023 года, а по сравнению с январем 2023 года средняя премия в октябре снизилась на 1,7% (134 рубля).

Общая сумма выплат по итогам 10 месяцев 2023 года составила 131,1 млрд рублей. Количество заключенных договоров составило 34,4 млн договоров. Собранные за этот период премии по ОСАГО составили 268,2 млрд рублей.