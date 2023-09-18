Минфин перечислил НРД 297 млрд руб. для погашения евробондов-2023

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Минфин в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) 297 млрд рублей (эквивалент $3,073 млрд) для выплаты купонного дохода и погашения номинальной стоимости по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2023 году и 4,3 млрд рублей (эквивалент $44,1 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2043 году, сообщило министерство.

НРД средства получил, таким образом, обязательства по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг РФ исполнены в полном объеме, говорится в сообщении.

По новому порядку

С июня 2022 года Минфин, согласно указу президента, осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.

Владельцев евробондов Минфин тогда разделил на три группы - в зависимости от того, через какую инфраструктуру учитываются права владения. Первая группа - инвесторы, которые хранят бумаги на счетах депо в НРД или его российских субдепозитариях, таким владельцам выплаты поступают в обычном режиме, дополнительных действий от них не требуется. Вторую группу формируют владельцы еврооблигаций, чьи бумаги хранятся в российском депозитарии, который сам является депонентом вышестоящего иностранного депозитария. Им средства доводятся НРД через российские депозитарии, минуя иностранных посредников, после раскрытия информации о количестве учитываемых бумаг. Третья группа - инвесторы, чьи бумаги хранятся непосредственно в иностранных депозитариях.

Предназначенные инвесторам третьей группы средства зачислялись в НРД на специальный рублевый счет (счет типа "И"). Средства на таком счете, бенефициарами по которому являются держатели евробондов, индексировались по текущему рыночному курсу валюты номинала до момента фактических расчетов с владельцами. Инвесторам из этой группы нужно было самостоятельно обратиться в НРД или организацию-посредник и представить документарное подтверждение прав собственности на еврооблигации. НРД получил полномочия по формированию реестра держателей для осуществления платежей владельцам евробондов, права на которые учитываются иностранными депозитариями. Иностранным держателям евробондов было предоставлено право конвертировать полученные рублевые средства в валюту и вывести ее из РФ без каких-либо ограничений.

В сентябре этого года, незадолго до даты погашения выпуска на $3 млрд, был опубликован новый указ президента, который существенно видоизменил проработавшую больше года схему в части осуществления выплат держателям, чьи права учитываются иностранными депозитариями.

Он предусматривает, что индексация средств, зачисленных на счет типа "И" до 15 сентября 2023 года включительно, производится в целях осуществления выплат включенным в реестр держателям еврооблигаций РФ, до 23 ноября 2023 года по курсу внутреннего валютного рынка. Средства, зачисленные на счета "И" начиная с 16 сентября 2023 года, индексируются по курсу, установленному ЦБ на 91-й день после даты очередного платежа по еврооблигациям РФ.

Выплаты в сумме средств, зачисленных на счета "И" до 15 сентября, передаются центральным депозитарием до 24 ноября включительно держателям еврооблигаций, включенным в реестр, в рублях. С 25 ноября по 14 декабря индексация средств, зачисленных на счета "И" до 15 сентября, не осуществляется и передача выплат с этих счетов не производится.

Затем 14 декабря обязательства центрального депозитария по передаче выплат в рублях со счетов "И" подлежат замене на обязательства в иностранной валюте исходя из их размера, рассчитанного по курсу внутреннего рынка с 25 ноября по 14 декабря 2023 года и определяемому в порядке, установленном Минфином. А с 15 декабря передача выплат держателям еврооблигаций РФ, включенным в реестр, производится в иностранной валюте. При этом должна использоваться валюта на счетах российского центрального депозитария в иностранном депозитарии (НРД, российский центральный депозитарий, с июня прошлого года находится под блокирующими санкциями ЕС - ИФ).

Минфин и ЦБ в своих комментариях уточняли, что для инвесторов, чьи еврооблигации РФ учитываются российскими депозитариями, порядок остается неизменным. Они получат выплаты по суверенным бумагам от своего депозитария в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на дату, определяемую в соответствии с эмиссионной документацией.

Что касается держателей евробондов, чьи права учитываются иностранными депозитариями, то в течение 90 дней с даты очередного платежа по еврооблигациям владельцы этой группы смогут получить выплаты со счета "И" в российских рублях, сообщал Минфин. Выплаты будут осуществляться по курсу Банка России на дату фактической выплаты средств.

По истечении 90 дней с даты очередного платежа по еврооблигациям выплаты со счета "И" будут осуществляться в соответствующей иностранной валюте, в которой номинированы обязательства по евробондам.

Валютный рынок готовили заранее

Погашение евробондов Россия-2023 на $3 млрд потенциально может спровоцировать дополнительный спрос на валюту со стороны держателей этих бумаг, сообщал ранее ЦБ, объясняя свое решение скорректировать объем операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ. С 14 по 22 сентября ЦБ осуществит на рынке равномерную продажу валюты общим объемом 150 млрд рублей.

"Большая часть бумаг, вероятно, находится у коммерческих банков, которые на начало 2022 года являлись держателями большей части еврооблигаций, имевшихся у российских инвесторов. Конвертация крупного валютного актива в рубли на фоне уменьшения глубины валютного рынка может привести к изменению ОВП банков и потребности в приобретении валютных активов", - писали в своем обзоре аналитики "Ренессанс Капитала".

При этом они отмечали, что подобная ситуация имела место в мае 2023 года (несколько крупных корпоративных погашений), но сама по себе к возникновению дисбаланса на валютном рынке не привела. В этот раз ЦБ, который наверняка знает структуру держателей бумаги и специфику структуры их балансов, вероятно, очень не хочет стимулировать возникновение факторов, способствующих ослаблению рубля, говорилось в обзоре.