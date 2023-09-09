Держатели евробондов РФ с правами в иностранных депозитариях получат выплаты в валюте

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Выплаты держателям российских суверенных евробондов с правами в зарубежных депозитариях начиная с 15 декабря будут производиться в валюте, при этом ее источником должны быть счета НРД в иностранном депозитарии. Такое положение содержится в президентском указе от 9 сентября, который заменил аналогичный документ, в соответствии с которым Минфин РФ обслуживал внешний госдолг начиная с июня прошлого года.

Указ №665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам" опубликован на сайте Кремля в субботу. Указ от 22 июня 2022 г №394 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте" утрачивает силу.

Прошлогодний указ ввел новый порядок обслуживания суверенных евробондов РФ, все выплаты стали осуществляться в рублях. Владельцев евробондов Минфин тогда разделил на три группы - в зависимости от того, через какую инфраструктуру учитываются права владения. Первая группа - инвесторы, которые хранят бумаги на счетах депо в НРД или его российских субдепозитариях, таким владельцам выплаты поступают в обычном режиме, дополнительных действий от них не требуется. Вторую группу формируют владельцы еврооблигаций, чьи бумаги хранятся в российском депозитарии, который сам является депонентом вышестоящего иностранного депозитария. Им средства доводятся НРД через российские депозитарии, минуя иностранных посредников, после раскрытия информации о количестве учитываемых бумаг. Третья группа - инвесторы, чьи бумаги хранятся непосредственно в иностранных депозитариях.

Предназначенные инвесторам третьей группы средства зачисляются в НРД на специальный рублевый счет (счет типа "И"). Средства на таком счете, бенефициарами по которому являются держатели евробондов, индексируются по текущему рыночному курсу валюты номинала до момента фактических расчетов с владельцами. Инвесторам из этой группы нужно самостоятельно обратиться в НРД или организацию-посредник и представить документарное подтверждение прав собственности на еврооблигации. НРД формирует реестр держателей для осуществления платежей владельцам евробондов, права на которые учитываются иностранными депозитариями. Иностранный держатель евробондов имеет право конвертировать полученные рублевые средства в валюту и вывести ее из РФ без каких-либо ограничений.

Новый указ существенно видоизменяет проработавшую больше года схему.

Он предусматривает, что индексация средств, зачисленных на счет типа "И" до 15 сентября 2023 г. включительно, производится в целях осуществления выплат включенным в реестр держателям еврооблигаций РФ, до 23 ноября 2023 г. по курсу внутреннего валютного рынка. Средства, зачисленные на счета "И" начиная с 16 сентября 2023 г., индексируются по курсу, установленному ЦБ на 91-й день после даты очередного платежа по еврооблигациям РФ. Индексация производится Минфином за счет средств федерального бюджета.

Выплаты в сумме средств, зачисленных на счета "И" до 15 сентября, передаются центральным депозитарием до 24 ноября включительно держателям еврооблигаций, включенным в реестр, и российским депозитариям, в рублях. С 25 ноября по 14 декабря 2023 г. индексация средств, зачисленных на счета "И" до 15 сентября, не осуществляется и передача выплат с этих счетов не производится.

14 декабря обязательства центрального депозитария по передаче выплат в рублях со счетов "И" подлежат замене на обязательства в иностранной валюте исходя из их размера, рассчитанного по курсу внутреннего рынка с 25 ноября по 14 декабря 2023 г. и определяемому в порядке, установленном Минфином. Эти обязательства будут отражены на внутрибанковских счетах по учету обязательств перед иностранными депозитариями в пользу держателей еврооблигаций РФ, открытых в валюте, в сумме, не превышающей остатка такой валюты на счетах центрального депозитария в иностранном депозитарии.

С 15 декабря передача выплат держателям еврооблигаций РФ, включенным в реестр, производится в иностранной валюте. При этом должна использоваться валюта на счетах российского центрального депозитария в иностранном депозитарии (НРД, российский центральный депозитарий, с июня прошлого года находится под блокирующими санкциями ЕС ИФ).

С 16 сентября держателям еврооблигаций, которые предоставили НРД документы в течение 60 дней после даты очередного платежа по евробондам РФ, и включены в реестр в течение 90 дней после даты очередного платежа, и российским депозитариям, передача выплат осуществляется в рублях.

В этот день, 16 сентября, предстоит крупное погашение суверенных евробондов РФ - выпуска на $3 млрд. Именно потенциальным дополнительным спросом на валюту со стороны держателей этих бумаг в результате погашения выпуска ЦБ РФ объяснил решение скорректировать объем операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ. С 14 по 22 сентября ЦБ осуществит на рынке равномерную продажу валюты общим объемом 150 млрд руб.

Центральный депозитарий, по новому указу, признается исполнившим свои обязательства по передаче выплат надлежащим образом с момента подачи "доступным ему способом" в иностранный депозитарий распоряжения на перевод денежных средств в иностранной валюте со своего счета в пользу включенного в реестр держателя еврооблигаций РФ.