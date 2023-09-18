Комитет Думы одобрил проект о реформе инвестиционного налогового вычета для компаний

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету одобрил первый законопроект из планируемого к принятию пакета по реформированию инвестиционного налогового вычета (ИНВ) для компаний. При этом вторая часть реформы, предполагающая замену субсидий регионам на бюджетные кредиты, сейчас проходит стадию жарких обсуждений с Минфином, сообщила в понедельник директор департамента инвестиционной политики Минэкономразвития РФ Инна Дадаян.

Первый законопроект (№397458-8) в июле внесло в парламент правительство.

"Действующий механизм ИНВ мало востребован как у регионов, так и у компаний-налогоплательщиков и не оказывает заметного влияния на прирост инвестиций в основной капитал", - сказала Дадаян, представляя законопроект на заседании думского комитета по бюджету. По ее словам, доля ИНВ в общем объеме капитальных вложений за период его применения с 2018 г. по 2022 г. включительно составила порядка 0,1%. "То есть никакого заметного влияния на динамику прироста инвестиций в основной капитал не оказывает", - отметила Дадаян.

Для разрешения этой ситуации министерство подготовило два пакета поправок.

Первый, который и рассматривался на думском комитете по бюджету в понедельник, касается дополнения оснований предоставления ИНВ. Так, вычет будет предоставляться организациям, которые заключили с субъектом РФ соглашение о реализации проекта, и этот проект соответствует требованиям к проектам технологического суверенитета РФ. В состав вычета будут включаться только капитальные затраты в соотношении не более 25% от общего объема. При этом субъекты РФ не смогут снижать объем капитальных затрат, включаемых в вычет, ограничивать категории объектов основных средств, к которым применяется вычет, а также устанавливать запрет на перенос неиспользованного остатка на будущие периоды.

Вычет будет действовать для компаний, включенных в реестр проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики, либо в отношении инвестиционного проекта, соответствующего критериям, которые установит правительство РФ. Вычет применяется в отношении основных средств, введенных в эксплуатацию не позднее пяти лет начиная с даты заключения инвестиционного соглашения.

Вторая часть реформы, по словам директора департамента Минэкономразвития, предполагает переход от дотаций на предоставление льготных бюджетных кредитов при компенсации регионам выпадающих доходов от применения ИНВ.

"Поскольку эта работа в правительстве не завершена, честно скажу, у нас жаркие дискуссии с Минфином на этот счет, но мы рассчитываем на более серьезные объемы (получения ИНВ - ИФ), собственно, это является нашим предметом обсуждений с Минфином, поскольку те объемы, которые мы ожидаем, должны быть завязаны на то, насколько мы сможем обеспечить их бюджетным кредитованием", - сказала Дадаян.

По ее словам, ИНВ в 2021 г. составил 4,3 млрд руб., из них 0,9 млрд руб. были компенсированы дотацией; в 2022 г. - 27 млрд руб. общий объем предоставленного ИНВ, 3 млрд руб. компенсировано дотацией; в 2023 г. объем предоставленного ИНВ составляет 55,2 млрд руб., а объем дотаций не определен. За весь период применения ИНВ вычетом воспользовалось 300 компаний.