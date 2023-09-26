Законопроект о новом инвестиционном налоговом вычете для компаний принят в I чтении

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит новый вид инвестиционного налогового вычета (ИНВ) - 25% от расходов на проекты технологического суверенитета и структурной адаптации экономики.

Это первый законопроект из планируемого к принятию пакета поправок по реформированию действующего инвестиционного налогового вычета для компаний. Законопроект № 397458-8 в июле внесло в парламент правительство.

Вычет будет предоставляться организациям, которые заключили с регионом соглашение о реализации проекта, и этот проект соответствует требованиям к проектам технологического суверенитета РФ. В состав вычета будут включаться только капитальные затраты в соотношении не более 25% от общего объема. При этом регионы не смогут снижать объем капитальных затрат, включаемых в вычет, ограничивать категории объектов основных средств, к которым применяется вычет, а также устанавливать запрет на перенос неиспользованного остатка на будущие периоды.

Вычет будет действовать для компаний, включенных в реестр проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики, либо в отношении инвестиционного проекта, соответствующего критериям, которые установит правительство. Вычет применяется в отношении основных средств, введенных в эксплуатацию не позднее 5 лет начиная с даты заключения инвестиционного соглашения.

О деталях готовящейся реформы ИНВ ранее на заседании комитета по бюджету рассказала директор департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Инна Дадаян. Вторая часть реформы, по ее словам, предполагает переход от дотаций при компенсации регионам выпадающих доходов от применения ИНВ на предоставление льготных бюджетных кредитов.

По данным Минэкономразвития ИНВ в 2021 году составил 4,3 млрд рублей, из них 0,9 млрд рублей были компенсированы дотацией; в 2022 году - 27 млрд рублей общий объем предоставленного ИНВ, 3 млрд рублей компенсировано дотацией; в 2023 году объем предоставленного ИНВ составляет 55,2 млрд рублей, а объем дотаций не определен. За весь период применения ИНВ вычетом воспользовалось 300 компаний.

"Действующий механизм ИНВ мало востребован как у регионов, так и у компаний-налогоплательщиков и не оказывает заметного влияния на прирост инвестиций в основной капитал", - считает Дадаян.

По ее словам, доля ИНВ в общем объеме капитальных вложений за период его применения с 2018 по 2022 год включительно составила порядка 0,1%. "То есть никакого заметного влияния на динамику прироста инвестиций в основной капитал не оказывает", - отметила Дадаян. Для разрешения этой ситуации министерство и подготовило пакет поправок.