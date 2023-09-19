Brent подорожала до $95,03 за баррель

Котировки нефти растут четвертую сессию подряд

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти эталонных марок продолжают расти во вторник после достижения очередных годовых максимумов накануне на опасениях дефицита топлива на мировом рынке.

К 8:15 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 60 центов (0,64%), до $95,03 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,5 (0,5%) - до $94,43 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $1,01 (1,1%), до $92,49 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подорожал на $0,71 (0,8%) - до $91,48 за баррель.

Накануне Brent обновила рекорд с 11 ноября прошлого года, WTI - с 7 ноября.

"Нефть сохраняет импульс к росту благодаря некоторым признакам восстановления китайской экономики", - сказал старший рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер. В частности, он указал на улучшение показателей промышленного производства и потребительских расходов в прошлом месяце, а также на рост розничных продаж на 4,6% в августе в годовом выражении.

"WTI пытается закрепиться на уровне выше $90 за баррель", - добавил он.

"Наблюдающийся бычий тренд, скорее всего, сможет развернуть добыча в странах, не входящих в ОПЕК, особенно добыча сланцевой нефти и газа в США, в ответ на рост цен, - отметил Робби Фрейзер из Schneider Electric. - Мы видим первые признаки такой динамики, однако для того, чтобы повлиять на рынок, она должна быть сильнее и последовательнее".