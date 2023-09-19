Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Brent подорожала до $95,03 за баррель

Котировки нефти растут четвертую сессию подряд

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти эталонных марок продолжают расти во вторник после достижения очередных годовых максимумов накануне на опасениях дефицита топлива на мировом рынке.

К 8:15 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 60 центов (0,64%), до $95,03 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,5 (0,5%) - до $94,43 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $1,01 (1,1%), до $92,49 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подорожал на $0,71 (0,8%) - до $91,48 за баррель.

Накануне Brent обновила рекорд с 11 ноября прошлого года, WTI - с 7 ноября.

"Нефть сохраняет импульс к росту благодаря некоторым признакам восстановления китайской экономики", - сказал старший рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер. В частности, он указал на улучшение показателей промышленного производства и потребительских расходов в прошлом месяце, а также на рост розничных продаж на 4,6% в августе в годовом выражении.

"WTI пытается закрепиться на уровне выше $90 за баррель", - добавил он.

"Наблюдающийся бычий тренд, скорее всего, сможет развернуть добыча в странах, не входящих в ОПЕК, особенно добыча сланцевой нефти и газа в США, в ответ на рост цен, - отметил Робби Фрейзер из Schneider Electric. - Мы видим первые признаки такой динамики, однако для того, чтобы повлиять на рынок, она должна быть сильнее и последовательнее".

Brent Schneider Electric WTI ОПЕК США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ ждет продолжения роста годовой инфляции в ближайшие месяцы

International Paper закрыла сделку по продаже 50% "Илим" российским бенефициарам СП

International Paper закрыла сделку по продаже 50% "Илим" российским бенефициарам СП

Власти Калифорнии подали в суд на BP, Shell, Exxon, ConocoPhillips и Chevron

Власти Калифорнии подали в суд на BP, Shell, Exxon, ConocoPhillips и Chevron

Совкомбанк потребовал с HSBC долг в виде рублевого эквивалента 12 958 унций золота

Совкомбанк потребовал с HSBC долг в виде рублевого эквивалента 12 958 унций золота

В России начались официальные продажи аналога Geely Coolray белорусской сборки

ФАС потребовала от "большой четверки" отменить плату за раздачу интернет-трафика

ФАС потребовала от "большой четверки" отменить плату за раздачу интернет-трафика
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });