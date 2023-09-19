Стоимость автозапчастей в справочниках РСА с 19 сентября увеличилась на 1,4%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Средняя стоимость запчастей в очередной актуализированной версии справочников восстановительного ремонта Российского союза автостраховщиков (РСА), вступающей в силу с 19 сентября 2023 года, увеличивается на 1,4%, сообщает союз со ссылкой на президента РСА Евгения Уфимцева.

Предыдущая версия справочников средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ, в соответствии с которыми рассчитываются выплаты по ОСАГО, вышла 19 июня.

Как пояснил Уфимцев, в результате стабилизации ситуации с запчастями, начавшейся осенью 2022 года, цены в справочниках начиная с версии, вышедшей год назад (19 сентября 2022 года), начали понемногу снижаться, за прошедший год они снизились на 9,3%.

"Стабилизация цен на запчасти в целом влияет на тариф ОСАГО: по итогам семи месяцев 2023 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась. Если в начале 2023 года в январе она составила 8 037 рублей, то в июле 2023 года – 7 860 рублей. Таким образом, с начала года в связи с начавшейся стабилизацией на рынке запчастей и возросшей конкуренцией между страховыми компаниями за безубыточных автовладельцев средняя премия по ОСАГО стала ниже на 2,3%", - отметил Уфимцев.

Президент союза обратил внимание на разнонаправленные ценовые тренды в структуре автопарка, нашедшие отражение в ценовых справочниках союза. Так, в сравнении со справочниками предыдущей версии от 19 июня 2023 года, отмечается снижение цен на запасные части к автомобилям марок Hyundai, KIA, Toyota (около 2,0 - 2,5%). Напротив, по BMW, Mercedes, Opel, Honda, Mitsubishi продолжается заметный рост (от 4,5% до 8,8%).

Динамика общего уровня цен на запасные части по конкретной марке автомобилей может заметно отличаться от цен на отдельные, наиболее востребованные запчасти, обратил внимание Уфимцев.

Например, для Hyundai двери, фары, лобовые стекла подорожали на 18-25%, а по отдельным позициям – около 100%. По Mitsubishi для фар и дверей удается найти неоригинальные запасные части, и здесь цена в справочнике упала на 10-18%, а вот лобовые стекла подорожали на 18%. По марке Toyota цены на востребованные запчасти соответствуют общей тенденции на эту марку, и спад цен на двери, фары и лобовые стекла составил 5-16%, приводятся данные в сообщении РСА.