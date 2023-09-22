ЦБ предложил расширить учет региональных цен в справочниках РСА

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Банк России предложил скорректировать подходы к расчетам средней стоимости восстановительного ремонта в справочниках, которые составляет и регулярно обновляет Российский союз автостраховщиков (РСА), сообщает регулятор.

Проект указания предполагает внесение изменений в положение ЦБ (№755-П) "О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства".

В проекте предлагается "расширить список регионов, для которых в справочник будут включаться местные цены, рассчитывать выплаты с учетом стоимостной специфики этих территорий. При этом профессиональное объединение страховщиков (Российский союз автостраховщиков), которое формирует справочник, не сможет исключать из списка ранее включенные в него субъекты", отмечает ЦБ.

При этом планируется, что справочник запчастей будет "включать сведения о ценах, рассчитанных не только на основе данных по Москве и Московской области, как сейчас, но и с учетом анализа рынка на других территориях. Это позволит приблизить выплаты в регионах к реальной рыночной ситуации".

Сейчас во всех субъектах регионах при определении выплаты по ОСАГО фактически учитывается стоимость детали в Москве и столичной области с поправкой на региональный коэффициент, поясняет ЦБ. Такой порядок не всегда отражает особенности ценообразования на той или иной территории.

Например, в Приморском крае и других регионах Дальнего Востока есть специализированные каналы поставки запасных частей для автомобилей с правым расположением руля, доля которых высока в указанных субъектах. Также формируются каналы поставок запасных частей по параллельному импорту в других регионах России. "Для территорий, не попавших в список таких регионов, стоимость детали будет рассчитываться из минимальной цены запчасти среди стоимостей для всех регионов из списка, которую, как и сейчас, нужно будет умножить на региональный коэффициент", - уточнили в ЦБ.

Кроме того, допускается при расчете регионального коэффициента по наиболее повреждаемым деталям учитывать срок их доставки в пределах 30 календарных дней, а не 14 дней, как было до сих пор.

По оценке регулятора, новация не повлияет на действующие сроки и порядок выплат компенсации по ОСАГО. Замечания и предложения по проекту документа принимаются до 21 октября этого года.

Как сообщалось, последняя редакция справочников РСА со средними ценами на автозапчасти, лакокрасочные материалы для авторемонта, а также средней стоимостью нормо-часов начала действовать с 19 сентября этого года, данные справочников учитываются страховщиками ОСАГО при расчете страхового возмещения за имущественный ущерб в "автогражданке".