Гендиректором "Главкосмоса" стал бывший глава "МиГа" и "Сухого" Тарасенко

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Бывший руководитель корпорации "МиГ" и компании "Сухой" Илья Тарасенко назначен новым гендиректором "Главкосмоса" (входит в "Роскосмос"), сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Он избран советом директоров "Главкосмоса" и с 19 сентября приступил к работе в новой должности.

В сферу компетенций Тарасенко войдут "как управление внешнеэкономическими процессами, так и работа с зарубежными заказчиками, что соответствует стоящим перед "Главкосмосом" задачам".

Предыдущий гендиректор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов возглавлял компанию с декабря 2018 года.

Тарасенко родился 23 марта 1980 года в Москве, в 2002 году закончил Московский авиационный институт (МАИ). С 2002 по 2009 год работал в структуре "Сухого" - начал с должности техника в ОКБ, к 2009 году дойдя до позиции директора сводной дирекции компании "Сухой". После этого до 2014 года работал в корпорации "МиГ", сменив четыре должности от руководителя дирекции по координации программ до первого заместителя гендиректора. В 2014-2016 годах был президентом компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), создающей Sukhoi Superjet 100. В сентябре 2016 года вернулся в "МиГ" уже в качестве генерального директора.

С октября 2018 года занимал должность заместителя главы ОАК по военно-техническому сотрудничеству (ВТС). С февраля 2020 года по совместительству стал главой "Сухого", сохранив при этом пост замгендиректора корпорации по ВТС. После отставки Тарасенко в ноябре 2020 года должность была ликвидирована.

АО "Главкосмос" - дочерняя компания госкорпорации "Роскосмос" - главный оператор ее внешнеэкономической деятельности.