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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

"Главкосмос" проводит испытания перспективного индийского корабля Gaganyaan

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российская компания "Главкосмос" (входит в "Роскосмос") проводит испытания систем перспективного пилотируемого корабля Индии Gaganyaan. Это следует из отчета, опубликованного на сайте Индийской организации космических исследований (ISRO).

"Испытания отсека экипажа корабля Gaganyaan и системы аварийного спасения экипажа в аэродинамических трубах продолжаются на объекте "Главкосмоса" на трех макетах, предоставленных ISRO", - говорится в документе.

"По вопросу поставок компонентов и систем, необходимых для осуществления миссии Gaganyaan, достигнут хороший прогресс в отношении поставок иллюминаторов, скафандров и кресел для астронавтов", - отмечается в отчёте.

Ранее в марте государственный министр Индии, ответственный за программы атомной энергетики и космоса, Джитендра Сингх сообщил, что первый полет индийских астронавтов в космос на транспортном пилотируемом корабле Gaganyaan запланирован на конец 2024 года.

Министр отметил, что все работы по проектированию компонентов корабля завершены, в настоящий момент ведутся работы по созданию орбитального модуля и систем, необходимых для осуществления полета. Также проводятся испытания систем будущей ракеты-носителя, которая выведет корабль на орбиту.

По данным Индийской организации космических исследований (ISRO) корабль Gaganyaan будет состоять из отсека экипажа и служебного отсека. На корабле смогут одновременно находиться три космонавта, которые в рамках своей первой миссии проведут на орбите около семи дней.

В сентябре 2022 года в "Главкосмосе" сообщали, что компания выполнила контракты на подготовку на базе ЦПК им. Ю.А.Гагарина и Института медико-биологических проблем РАН четырех пилотов ВВС Индии к полету в космос.

Также сообщалось, что в рамках контрактов "Главкосмоса" индийской стороне поставлены системы и оборудование для транспортного пилотируемого корабля "Гаганьян", а также индивидуальное снаряжение (скафандры, кресла и ложементы, произведенные российским АО "Научно-производственное предприятие "Звезда") для будущих индийских космонавтов.

АО "Главкосмос" - дочерняя компания госкорпорации "Роскосмос" и главный оператор ее внешнеэкономической деятельности.

Главкосмос Роскосмос Индия Gaganyaan
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