Управляющий "Открытие холдинга" и "ЛУКОЙЛ" заключили мировую по делу на 12 млрд рублей

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Конкурсный управляющий АО "Открытие холдинг" Мария Булатова и НК "ЛУКОЙЛ" заключили мировое соглашение по делу о взыскании с нефтяной компании "разницы" по спорной сделке с алмазодобытчиком AGD Diamonds.

Об этом сообщает сайт "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве).

Булатова в суде просила применить последствия частичной недействительности (ряда сделок 2016-2017 годов - ИФ) в виде взыскания с "ЛУКОЙЛа" 12,05 млрд рублей. В эту сумму конкурсный управляющий "Открытие холдинга" оценила разницу между средствами, предоставленными "Открытие холдингом" компании Lakover Trading Limited по договорам займа от 17 и 23 мая 2017 года, и стоимостью приобретенных требований по ним. Сделки по смене собственника АО "Архангельскгеолдобыча" (AGD Diamonds, недропользователь алмазной трубки им.Гриба) являются связанными с этими кредитными соглашениями, указывалось в сообщении управляющего. Их она просила признать недействительными в части разницы, которую хотела взыскать с "ЛУКОЙЛа".

В "ЛУКОЙЛе", комментируя тогда иск, отмечали, что "компания является добросовестным продавцом по сделке, связанной с отчуждением дочернему обществу АО "Открытие холдинг" 100% акций АО "Архангельскгеолдобыча", и предпримет соответствующие меры для защиты своих законных интересов всеми доступными способами".

Судебное разбирательство по ходатайству участников спора проходило в закрытом режиме. Как сообщил конкурсный управляющий, 18 сентября производство по делу прекращено в связи с утверждением мирового соглашения. Детали документа не раскрываются. "Интерфакс" направил запрос в "ЛУКОЙЛ".

AGD Diamonds - единственный независимый от "АЛРОСА" производитель алмазов в России, на которого приходится около 10% отечественной добычи. Разрабатываемая AGD трубка имени Гриба по своим объемам является четвертой в России и восьмой в мире. Алмазный актив, разработку которого вел "ЛУКОЙЛ", в 2017 году был продан компании ООО "Открытие промышленные инвестиции" за $1,45 млрд. Сделку частично финансировал ВТБ, выдавший кредит на $873 млн и получивший в залог 100% долей покупателя AGD.

"Кроме покупки акций за $1,05 млрд в структуре сделки был погашен долг AGD перед "ЛУКОЙЛом" на сумму $400 млн и приобретена трейдинговая компания за $170 млн. При этом рыночная цена компании на момент сделки, по нашей оценке, - не более $700 млн", - отмечали позднее в банке "Траст", который вместе с банком "Открытие" в 2017 году перешел под контроль Банка России.

"Открытие холдинг" до 2017 года был одним из крупнейших финансовых холдингов страны, а его основным активом был банк "Открытие", на санации у которого был "Траст". Сейчас основным активом холдинга является AGD.

В 2020 году Федеральная антимонопольная служба потребовала развернуть сделку с ADG активом, так как "Открытие холдинг" при покупке этой компании скрыл от ведомства данные о наличии у трех ее акционеров иностранного гражданства. Кроме того, по мнению ФАС, цена сделки была завышена вдвое. Учитывая, что основным активом холдинга на тот момент был банк "Открытие", который через несколько месяцев после сделки попал на санацию, оспариваемая сделка может прикрывать вывод средств банка в пользу бенефициаров холдинга с иностранным гражданством, посчитали в ФАС.

Судебные разбирательства длились больше двух лет и закончились в июле 2020 года заключением мирового соглашения, суть которого не раскрывалась, так как, по заявлению участников процесса, заключительное заседание суда прошло в закрытом режиме.