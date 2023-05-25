Конкурсный управляющий "Открытие холдинга" решил взыскать с "ЛУКОЙЛа" 12 млрд руб. "разницы" по сделке с АГД

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Конкурсный управляющий АО "Открытие Холдинг" Мария Булатова хочет взыскать с "ЛУКОЙЛа" "разницу" по спорной сделке с алмазодобывающим активом, проданным нефтяной компанией в 2017 году.

Согласно сообщению, опубликованному Булатовой на "Федресурсе", она просит "применить последствия частичной недействительности (ряда сделок 2016-2017 годов - ИФ)" в виде взыскания с "ЛУКОЙЛа" 12,05 млрд рублей. В эту сумму конкурсный управляющий "Открытие холдинга" оценила разницу между средствами, предоставленными "Открытие Холдингом" компании Lakover Trading Limited по договорам займа от 17 и 23 мая 2017 года, и стоимостью приобретенных требований по ним.

Сделки по смене собственника АО "Архангельскгеолдобыча" (AGD Diamonds, недропользователь алмазной трубки им. Гриба) являются связанными с этими кредитными соглашениями, указывается в сообщении управляющего. Их она просит признать недействительными в части разницы, которую хочет взыскать с "ЛУКОЙЛа".

В "ЛУКОЙЛе" на запрос "Интерфакса" ответили, что "компания является добросовестным продавцом по сделке, связанной с отчуждением дочернему обществу АО "Открытие Холдинг" 100% акций АО "Архангельскгеолдобыча" и предпримет соответствующие меры для защиты своих законных интересов всеми доступными способами".

AGD Diamonds – единственный независимый от "АЛРОСА" производитель алмазов в России, на которого приходится около 10% общероссийской добычи. Разрабатываемая AGD трубка им.Гриба по своим объемам является четвертой в России и восьмой в мире. Алмазный актив, разработку которого вел "ЛУКОЙЛ", в 2017 году был продан компании ООО "Открытие промышленные инвестиции" за $1,45 млрд. Сделку частично финансировал ВТБ, выдавший кредит на $873 млн и получив в залог 100% долей покупателя AGD.

"Открытие холдинг" до 2017 года был одним из крупнейших финансовых холдингов РФ. В 2017 году основной актив компании, банк "Открытие", а также санируемый им банк "Траст" перешли под контроль ЦБ. Сейчас основным активом холдинга является AGD. В 2020 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала развернуть сделку, так как "Открытие холдинг" при покупке AGD скрыл от ведомства данные о наличии у трех акционеров компании иностранного гражданства. Кроме того, по мнению ФАС, цена сделки была завышена вдвое. Учитывая, что основным активом холдинга на тот момент был банк "Открытие", который через несколько месяцев после сделки попал на санацию, оспариваемая сделка может прикрывать вывод средств банка в пользу бенефициаров холдинга с иностранным гражданством, посчитали в ФАС.

Судебные разбирательства длились больше двух лет и закончились в июле 2020 года заключением мирового соглашения, суть которого не раскрывалась, так как, по заявлению участников процесса, заключительное заседание суда прошло в закрытом режиме.

"Кроме покупки акций за $1,05 млрд в структуре сделки был погашен долг AGD перед "ЛУКОЙЛом" на сумму $400 млн и приобретена трейдинговая компания за $170 млн. При этом рыночная цена компании на момент сделки, по нашей оценке, – не более $700 млн", - отмечали в "Трасте".