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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Япония за восемь месяцев сократила импорт СПГ на 13%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Япония, второй на планете по объему покупатель сжиженного природного газа (СПГ), за 8 месяцев 2023 года импортировала 43,385 млн тонн СПГ, что на 13,18% или 6,6 млн тонн ниже, чем годом ранее, сообщил Минфин страны. В августе 2023 года закупки сократились на 9,6% - до 5,673 млн тонн.

Тем не менее, в ближайшем будущем стране придется увеличить активность на рынке, так как национальному энергетическому комплексу надо готовиться к зимнему сезону. На данный момент уровень запасов СПГ в Японии составляет только 1,62 млн тонн - это на 39% ниже, чем соответствующий показатель годовой давности и на 21% ниже среднего за предыдущие годы.

В России Япония закупила за 8 месяцев 3,753 млн тонн СПГ (снижение на 21%), в августе импорт сократился на 13% - до 392 тыс. тонн. Крупнотоннажный СПГ в России производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в 2023 году потребление газа в Японии сократится на 5%, главным образом из-за роста загрузки атомных электростанций.

Mitsui Mitsubishi Газпром Япония Минфин Ямал СПГ
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