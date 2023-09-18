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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

Китай в июле обновил рекорд импорта газа по трубе

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Китай в июле продолжил обновлять рекордные показатели по импорту трубопроводного газа. На глобальном рынке сжиженного природного газа народная республика остается крупнейшим импортером в мире, компенсируя падение потребления в других центрах спроса – Японии и Южной Корее.

Рост экономики Китая в 2023 году после снятия ограничительных мер является одним из главных факторов динамики мирового энергетического рынка.

Суммарно (по трубе и в виде СПГ) Китай в июле 2023 года импортировал 14,12 млрд куб. м газа (+23% к июлю-2022), что также является историческим пиком для этого месяца.

Газопроводы

Китай получает трубопроводный газ у пяти поставщиков: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы.

Предыдущий рекорд импорта газа по трубе был поставлен в июне 2023-го (5,785 млрд куб. м), но в июле он был перекрыт, так как достиг 5,93 млрд куб. м, сообщила таможня страны. По отношению к июлю 2022 года рост составил 10%.

Картина с поставками трубопроводного газа в КНР в настоящее время определяется не политикой покупателя, а возможностями продавцов Центральной Азии, которые повысились после завершения отопительного сезона.

С начала 2023 года произошло плановое увеличение российского экспорта по газопроводу "Сила Сибири" согласно графику наращивания поставок.

СПГ

Импорт Китаем сжиженного природного газа в июле 2023 года вырос по отношению к тому же месяцу годом ранее на 33% – до 6,3 млн тонн, или 8,2 млрд куб. м. Он, правда, не превзошел показатель за июль 2021 года (6,65 млн тонн).

В июле Китай четвертый месяц подряд опередил Японию по объему импортированного СПГ (ее результат - 5 млн тонн). По сумме за 7 месяцев 2023 года первенство также переходит к КНР.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы – "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники – "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).

Китай СПГ
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