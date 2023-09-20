Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

В Великобритании аренда жилья в августе подорожала на рекордные 5,5%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Великобритании стоимость аренды жилья в августе выросла на 5,5% в годовом выражении, по предварительным данным Национального статистического управления (ONS) страны. Показатель обновил рекорд за всю историю наблюдений (с января 2016 года).

В Лондоне, где статистика собирается с января 2006 года, аренда подорожала на 5,9% в прошлом месяце. Это также новый исторический максимум.

Арендная плата в Англии увеличилась на 5,4%, Уэльсе - на 6,5%, Шотландии - на 6%. В Англии и Шотландии темпы стали рекордными за всю историю наблюдений (с января 2006 года и января 2012 года соответственно).

Средние цены на рынке купли-продажи жилья в Великобритании повысились в июле на 0,6% год к году, до 289,824 тыс. фунтов стерлингов (около $358,4 тысячи), после роста на пересмотренные 1,9% в июне. При этом в Лондоне жилье в позапрошлом месяце подешевело на 0,8%, до 534 265 фунтов.

ONS Лондон Уэльс Великобритания Англия Шотландия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Биржевые цены на бензин за три дня упали на 6-8%

Биржевые цены на бензин за три дня упали на 6-8%

Глава Минсельхоза отметил улучшение ситуации с обеспечением аграриев ГСМ

Глава Минсельхоза отметил улучшение ситуации с обеспечением аграриев ГСМ

SEC подала иск к инвесткомпании, управлявшей деньгами российского миллиардера

Газ в Европе активно дорожает, несмотря на сильную ветрогенерацию

Газ в Европе активно дорожает, несмотря на сильную ветрогенерацию

"Детский мир" выкупил 58,26% акций у миноритариев

"Детский мир" выкупил 58,26% акций у миноритариев

ЦБ пригрозил ответственностью организаторам "качелей" на рынке малоликвидных акций

ЦБ пригрозил ответственностью организаторам "качелей" на рынке малоликвидных акций

Glencore вышел из акционерного капитала "Русснефти" еще в 2022 году

Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов

Рубль слабо меняется к доллару и юаню на старте торгов

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 20 сентября повысилась на 0,8%, до 4,5 тыс. руб. за т

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 20 сентября повысилась на 0,8%, до 4,5 тыс. руб. за т
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });