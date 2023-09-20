В Великобритании аренда жилья в августе подорожала на рекордные 5,5%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В Великобритании стоимость аренды жилья в августе выросла на 5,5% в годовом выражении, по предварительным данным Национального статистического управления (ONS) страны. Показатель обновил рекорд за всю историю наблюдений (с января 2016 года).

В Лондоне, где статистика собирается с января 2006 года, аренда подорожала на 5,9% в прошлом месяце. Это также новый исторический максимум.

Арендная плата в Англии увеличилась на 5,4%, Уэльсе - на 6,5%, Шотландии - на 6%. В Англии и Шотландии темпы стали рекордными за всю историю наблюдений (с января 2006 года и января 2012 года соответственно).

Средние цены на рынке купли-продажи жилья в Великобритании повысились в июле на 0,6% год к году, до 289,824 тыс. фунтов стерлингов (около $358,4 тысячи), после роста на пересмотренные 1,9% в июне. При этом в Лондоне жилье в позапрошлом месяце подешевело на 0,8%, до 534 265 фунтов.