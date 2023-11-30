Аренда жилья в элитных районах Лондона за год подорожала на 9%

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сверхбогатые жители Лондона (с состоянием свыше $30 млн) все чаще стали снимать жилье вместо покупки собственного дома, в результате чего стоимость аренды в элитных районах города резко выросла, говорится в отчете агентства Beauchamp Estates.

Средняя стоимость аренды дома в таких районах, как Мэйфэр, Кенсингтон и Белгравия, в первом полугодии 2023 года увеличилась на 8,8% в годовом выражении, и подскочила почти на 30% по сравнению с допандемийными ценами.

За указанный период сверхбогатые граждане потратили почти 15 млн фунтов ($18,9 млн) на съем жилья в центре Лондона. Цены на дома здесь варьируются от 5 тысяч до 30 тысяч фунтов в неделю.

Квартиры в районе Мэйфэр пользуются особым спросом среди состоятельных съемщиков из США и Западной Европы, а дома в этом районе и районе Челси - среди граждан Ближнего Востока и Азии, отметил менеджер Beauchamp Эрик Холмгрен.