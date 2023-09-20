"НОВАТЭК" рассчитывает довести локализацию СПГ-оборудования до 70-75%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" рассчитывает довести уровень локализации оборудования по производству сжиженного природного газа (СПГ) на следующем проекте - "Мурманский СПГ" - до 70-75%, сообщил заместитель председателя правления компании Владимир Кудрин на Тюменском промышленно-энергетическом форуме.

В компании рассчитывают, что насосное оборудование для третьей линии сжижения проекта "Арктик СПГ 2" будет полностью российским с помощью "Атомэнергомаша" и "Конара", а 5 из 14 модулей линий сжижения будет полностью на российском оборудовании.

"Планируем довести локализацию на следующем проекте "Мурманскй СПГ" - до 70-75% - для него запатентовали технологию на смешанных хладагентах", - добавил Кудрин.

Он сообщил также, что при участии "НОВАТЭКа" финансируется 18 НИОКР для СПГ-оборудования, еще 28 НИОКР проводится при поддержке Минпромторга, при этом 35 из 46 НИОКР уже применены на крупнотоннажных линиях.

"Хороший прогресс у "Атомэнергомаша" по спиралевитым теплообменникам - с ними уже подписан контракт на поставку продукции. Работаем с "Казанькомпрессормашем" для разработки ключевого компрессорного оборудования, компрессоров смешанного хладагента и компрессоров отпарного газа - планируем до конца сентября выйти на подписание поставочных контрактов. Идет активная работа по мембранным резервуарам, аппаратам воздушного охлаждения, криогенной арматуре, жидкостным детандерам - ожидаем испытания опытных образцов с выходом на контрактацию уже в следующем году", - сообщил топ-менеджер.

Кудрин также высказался за сотрудничество компаний с Минпромторгом. "От успеха программы локализации напрямую зависит возможность реализации нового проекта ("Мурманский СПГ" - ИФ) в заданные сроки. Принципиальное решение о выделении средств на поддержку НИОКР было принято в 2018 году, однако фактическая реализация программы началась в конце 2020 года, а в полном объеме финансирование было закреплено только в 2022 году. Основная задача сейчас выполнить условия соглашения между производителями и Минпромторгом - обеспечить их финансирование на 2023-2025 годы. Со своей стороны, востребованность в оборудовании мы тоже гарантируем", - подчеркнул он.