НОВАТЭК заказал НИОКРы по локализации СПГ-технологии на десятки миллиардов рублей

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU -"НОВАТЭК" заключил договоры на научно-исследовательские работы по локализации технологии сжижения природного газа на десятки миллиардов рублей, сообщил президенту России Владимиру Путину председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

Отвечая на вопрос президента о поставщиках и подрядчиках строительства завода "Арктик СПГ 2": "В основном ваши партнеры из России", Михельсон сказал: "Большую часть оборудования мы завезли на эти три линии. Проработали то, чего не хватает с российскими производителями, производителями из дружественных стран. И уже подписали большое количество конкретных договоров на НИОКРы на десятки миллиардов рублей по локализации именно такой технологии".

Глава "НОВАТЭКа" в частности отметил, что "хорошо отработали с Росатомом с точки зрения документации".

Михельсон напомнил Путину о разработке компанией трех собственных технологий сжижения разного тоннажа.

"У нас сегодня три лицензии: на маленький "Арктический каскад" (по которому мы построили четвертую линию в "Ямал СПГ"), лицензия на "Арктический каскад" мощностью не миллион тонн, а 3,5 млн тонн, которую мы тоже в Сабетте хотим строить "Обский СПГ" и модифицированная лицензия на 7 млн тонн. Все будем делать в России", - сказал газовик.

"Есть над чем работать", - ответил Путин.

Михельсон подтвердил сроки запуска очередных линий завода "Арктик СПГ 2": "В 2024 году мы будем запускать 2 линию и в 2026 - третью".

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа, на которые установливаются СПГ-модули. "НОВАТЭК" владеет 60% в "Арктик СПГ 2". У остальных акционеров - французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC - по 10%.