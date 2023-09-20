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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Банк России ожидает замедления темпов роста кредитования в ближайшие недели

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ ожидает замедление темпов роста кредитования в ближайшие недели, заявил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Летом произошло значительное ускорение темпов роста кредитов как физлицам, так и корпоратам. Подстройка к ужесточению денежно-кредитной политики началась, пока она не полностью отразилась в ценовых условиях, и лишь в сентябре мы, наверное, увидим значимое влияние на объемы показателя кредитов. В июле и августе кредит гражданам и предприятиям продолжал расти высокими темпами. В июле это в большей мере отражало сохранение низких ставок при возросших инфляционных ожиданиях. А в августе и начале сентября, на наш взгляд, это было результатом действия денежно-кредитной политики. Банки, во-первых, продолжали выдачу тех кредитов, которые были согласованы ранее, это в основном касается таких кредитов как ипотека, и заёмщики, опасаясь дальнейшего роста кредитных ставок, воспользовались имеющимися кредитными линиями", - сказал он.

"Мы полагаем, что уже в ближайшие недели, по оперативным данным, мы увидим замедление роста кредита, которое необходимо для снижения ценового давления", - добавил он.

Он указал, что в условиях действия масштабных льготных госпрограмм, которые не чувствительны к рыночным ставкам, торможение кредитования в ответ на повышение ставки происходит медленнее.

Алексей Заботкин ЦБ РФ Банк России
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