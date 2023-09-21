В ВТБ предупредили о снижении уровня одобрения ипотеки из-за повышения ставки ЦБ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Повышение ключевой ставки приведет к искусственному снижению уровня одобрения ипотеки, заявил еа пресс-конференции начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

"Приведет", - ответил он на вопрос об искусственном снижении уровня одобрения ипотеки.

По его словам, несмотря на эти факторы, уровень просроченной задолженности составляет менее 1%.

Кроме того, уровень одобрения из года в год постепенно увеличивается, пояснил Бабин. Сейчас это примерно 70%.

"Когда банк не понимает, что будет происходить, и ключевая (ставка - ИФ) вырастает в два раза, любой выдаваемый кредит несет огромный убыток, уровень одобрения искусственно снижается", - подчеркнул Бабин.

Эксперт пояснил, что сейчас банки работают в убыток из-за выдач ипотеки по старым ставкам. Однако это нужно для сохранения репутации.

Так, "за позавчерашний день выдали 23,7 млрд рублей ипотеки", хотя в спокойные времена в день выдают 8 млрд рублей жилищной ипотеки, добавил Бабин.

21 июля совет директоров Банка России после длительной "паузы" повысил ключевую ставку с 7,5% до 8,5% годовых. 15 августа ЦБ повысил ставку на 350 базисных пунктов, до 12%. 15 сентября ставка выросла еще на 100 б.п., до 13% годовых.