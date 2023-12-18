Delivery Hero продолжит увольнения и закроет центры в Турции и на Тайване

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Германский сервис доставки Delivery Hero SE объявил о дальнейшем сокращении штата, а также о закрытии технологических центров в Стамбуле (Турция) и Тайбэе (Тайвань) в рамках мер по повышенияю рентабельности, пишут американские СМИ со ссылкой на заявление компании.

В январе Delivery Hero уволила свыше 150 сотрудников в штаб-квартире в Берлине. Вместе с новыми сокращениями, глобальный штат компании уменьшится примерно на 13% в 2023 году.

При этом точное количество увольняемых сотрудников Delivery Hero не называет.

Согласно данным из квартальной отчетности, в июне в компании работало 47,2 тыс. человек по сравнению с 51,12 тыс. на конец 2022 года.

Котировки акций Delivery Hero падают более чем на 6% в ходе торгов в понедельник. С начала 2023 года капитализация компании рухнула на 36% (до 8,2 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX за этот период увеличился почти на 20%.

Delivery Hero оказывает услуги доставки более чем в 70 странах Азии, Европы, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.