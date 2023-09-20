Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Акции Klaviyo подорожали на 18% на старте торгов после IPO

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Акции американского поставщика маркетингового программного обеспечения Klaviyo дорожают на 18% в первый день торгов после первичного размещения в Нью-Йорке.

Klaviyo разместила около 19,2 млн акций по $30 за бумагу. К 20:06 по Москве они торговались у $35,33 за штуку. Капитализация компании оценивается примерно в $9,2 млрд.

Klaviyo основана в 2012 году, она помогает корпоративным клиентам проводить цифровые маркетинговые кампании с помощью электронной почты, SMS и других каналов.

В первом полугодии фирма нарастила выручку на 64% в годовом выражении, до $246,6 млн, и вышла на прибыльный уровень, получив чистую прибыль в $15,2 млн.

Klaviyo США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава ФРС пообещал продолжать повышение ставок по мере необходимости

ФРС повысила прогнозы по росту ВВП США и по инфляции в стране

Власти РФ хотят снять с экспортеров "курсовую ренту" через пошлины с привязкой к курсу рубля

ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%

Рубль завершил торги в среду ростом на фоне возможных мер валютного контроля

Рубль завершил торги в среду ростом на фоне возможных мер валютного контроля

Росимущество и Минфин предложат оставить Грефа во главе Сбербанка

Росимущество и Минфин предложат оставить Грефа во главе Сбербанка

Росстат оценил рост цен на бензин в РФ с 12 по 18 сентября в 0,8%

В ЦБ выступили против предложений Минфина по валютному контролю

В ЦБ выступили против предложений Минфина по валютному контролю

Новак заявил, что правительству удается сбалансировать топливный рынок

Новак заявил, что правительству удается сбалансировать топливный рынок

Россия в июле поставила в Китай рекордный объем газа

Россия в июле поставила в Китай рекордный объем газа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });