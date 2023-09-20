Акции Klaviyo подорожали на 18% на старте торгов после IPO

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Акции американского поставщика маркетингового программного обеспечения Klaviyo дорожают на 18% в первый день торгов после первичного размещения в Нью-Йорке.

Klaviyo разместила около 19,2 млн акций по $30 за бумагу. К 20:06 по Москве они торговались у $35,33 за штуку. Капитализация компании оценивается примерно в $9,2 млрд.

Klaviyo основана в 2012 году, она помогает корпоративным клиентам проводить цифровые маркетинговые кампании с помощью электронной почты, SMS и других каналов.

В первом полугодии фирма нарастила выручку на 64% в годовом выражении, до $246,6 млн, и вышла на прибыльный уровень, получив чистую прибыль в $15,2 млн.